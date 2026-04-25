LBBW-Chefvolkswirt LBBW-Ökonom nimmt Wirtschaftsministerin ins Visier
Der LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer übt ungewöhnliche Kritik an Bundeswirtschaftsministerin Reiche – die CDU-Frau sei nicht an unabhängiger Beratung interessiert.
Der LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer übt ungewöhnliche Kritik an Bundeswirtschaftsministerin Reiche – die CDU-Frau sei nicht an unabhängiger Beratung interessiert.
„Kraemers Klartext“ nennt der LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer seine wöchentliche Online-Kolumne. Diesmal nimmt er den Titel wörtlich: mit Kritik an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.