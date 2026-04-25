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LBBW-Chefvolkswirt LBBW-Ökonom nimmt Wirtschaftsministerin ins Visier

LBBW-Chefvolkswirt: LBBW-Ökonom nimmt Wirtschaftsministerin ins Visier
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Moritz Kraemer ist seit 2021 meinungsfreudiger Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Der LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer übt ungewöhnliche Kritik an Bundeswirtschaftsministerin Reiche – die CDU-Frau sei nicht an unabhängiger Beratung interessiert.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

„Kraemers Klartext“ nennt der LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer seine wöchentliche Online-Kolumne. Diesmal nimmt er den Titel wörtlich: mit Kritik an Wirtschaftsministerin Katherina Reiche.

 

Es geht um den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) – kurz die Wirtschaftsweisen, deren Mitglieder von der Bundesregierung vorgeschlagen werden. Dass in diesem Kreis die Vielfalt von Meinungen erwünscht ist, nennt Kraemer „wichtig und richtig“. Doch angesichts der erzwungenen Amtsübergabe von Ulrike Malmendier zu Gabriel Felbermayr Anfang März hat er den Eindruck, „dass das Gremium zunehmend den politischen Interessen ausgesetzt ist“. Noch habe der Rat die ihm zugedachte Rolle, doch „wehret den Anfängen“, warnt er.

„Ausgewiesene Kapitalmarktexpertin“ herausgedrängt

Malmendier, eine „ausgewiesene Kapitalmarktexpertin“ musste nach nur dreieinhalb Jahren ausscheiden. Kurz vor Ende ihres Mandats erfuhr sie per Telefon aus dem Wirtschaftsministerium, dass man künftig auf ihre Dienste verzichten wolle. Das kam, so Kraemer, „überraschend, weil die Bundesregierung eigentlich den Kapitalmarkt stärken und privates Kapital für Investitionen mobilisieren will“. Malmendiers Abgang sei zudem erstaunlich, weil die von der Union favorisierte Frühstartrente auf den Vorschlag dieser Ökonomin zurückgehe.

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Personelle Kontroversen können die Autorität des Rates verringern, wenn Meinungsverschiedenheiten öffentlich ausgetragen werden; insofern sei der aktuelle Fall nicht einzigartig. Ähnlich sei es schon dem Freiburger Lars Feld ergangen, der Anfang 2021 von der SPD zum Ausscheiden gedrängt wurde. Doch „wer unabhängige Beratung wünscht, sollte von der eigenen Meinung abweichende Stimmen ausdrücklich begrüßen“, lautet Kraemers zentrale Botschaft.

„Debattenkultur im Rückwärtsgang“

„Dass sich das Bundeswirtschaftsministerium einen eigenen Beraterstab zugelegt hat, dem ausschließlich eher konservative Professoren angehören (darunter ein Mitglied des SVR, das auch im Aufsichtsrat eines Energieunternehmens vertreten ist und als Mit-Herausgeberin eines Medienportals fungiert), zeugt von einer Debattenkultur im Rückwärtsgang“, moniert der LBBW-Chefvolkswirt, womit er die Wirtschaftsweise Veronika Grimm meint. „Auch, dass die Wirtschaftsministerin plant, genuin hausinterne Verantwortlichkeiten an externe Berater auszulagern, deutet darauf hin, dass sie nicht so sehr an Diskussion, sondern eher an Zustimmung interessiert ist.“ Kraemer fügt an, dass seine Kritik nicht dem Ökonomen Felbermayr gelte, der als Fachmann für Handel und Geopolitik „in Zeiten der Trumpschen Weltordnung der richtige Mann am richtigen Platz ist“. Dies mache aber den Umgang mit seiner Vorgängerin nicht besser.

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