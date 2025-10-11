Die von unserer Zeitung zum Tag der Schiene vergebenen Tickets für Führungen auf der S21-Baustelle waren heiß begehrt. Auf einer mehrstündigen Rundumtour gab es nun ganz neue Einblicke.
11.10.2025 - 18:42 Uhr
Es sind manchmal die Details, an denen klar wird, wie nahe nach fast zwei Jahrzehnten die Eröffnung des neuen Stuttgarter Bahnhofs inzwischen ist. Auf einem Bahnsteig in der unterirdischen Bahnhofshalle sind die ersten Fliesen verlegt und geben einen Eindruck davon, was in 14 Monaten die Fahrgäste zu Füßen haben.