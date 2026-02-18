Anderer Bezirk, andere Vorlieben. Zumindest, was die Kulinarik angeht. Das zeigen die neuesten Bestelldaten des Lieferdienstes Wolt.

Stuttgart bestellt am liebsten Burger, genauer gesagt Cheeseburger. Dass das am zweithäufigsten bestellte Gericht dann folgerichtig Pommes sind, ergibt Sinn. Dicht gefolgt werden Burger und Pommes von der Pizza Margherita und Chicken Teriyaki sowie Chicken Nuggets. Das hat die Auswertung der Bestelldaten Stuttgarts der letzten sechs Monate durch den Lieferdienst Wolt zum Vorschein gebracht.

Meistbestellte Gerichte in Stuttgart • Cheeseburger

• Pommes frites

• Pizza Margherita

• Chicken Teriyaki

• Chicken McNuggets

Was bestellen Stuttgart-Ost, -West und Co.?

Besonders spannend: Bei der Auswertung der Bestelldaten nach einzelnen Bezirken machten sich neben den gemeinsamen oben genannten Stuttgart-Favoriten Unterschiede bemerkbar. In Stuttgart-Mitte dominieren die Angebote der Schnitzery die Top 5. Während die Bestellungen im Stuttgarter Osten durch eine Vorliebe zu Cheeseburger und Pommes von großen Ketten wie McDonald’s und KFC sowie nahöstliche Gerichte, Pizza und Hähnchen geprägt sind, setzt der Stuttgarter Norden primär auf Klassiker wie Döner, Schawarma und Pizza. Im Stuttgarter Süden hingegen zeigt sich ein Trend zur hochwertigen Bestellküche, gepaart mit Fast Food. Häufig bestellt werden auch asiatische Beilagen wie Edamame und Gyoza. Der Stuttgarter Westen bildet schließlich die Spitze der kulinarischen Diversität ab, mit einem starken Fokus auf asiatische Küche, trendige Beilagen wie Süßkartoffelpommes, Frühlingsrollen oder gebratene Nudeln und einer hohen Affinität für die Lieferung von Lebensmitteln.

Einen Ausschnitt der Daten zu den meistbestellten Produkte in den inneren Bezirken gibt es hier:

Die Top 5 meistbestellten Produkte in Stuttgart nach Stadtteil

Stuttgart-Mitte

1. Cheeseburger

2. Pommes frites

3. „Schnitzery Classic“ (Mac’n‘Cheese, Schnitzel vom Hähnchenbrustfilet, Krautsalat, Rotkohlsalat, Garlic’n’Spicy, Honey-Mustard-Soße)

4. Pizza Margherita

5. „Schnitzery Bestseller“ (Mac’n’Cheese, Schnitzel vom Hähnchenbrustfilet, Krautsalat, Röstzwiebeln, Garlic’n‘spicy-Soße)

Pizza ist unter den Tops, wenn es um Food-Favoriten geht. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Stuttgart-Ost

1. Cheeseburger

2. Pommes frites

3. Pizza Margherita

4. Chicken Teriyaki

5. Hob’s Fries

Stuttgart-Nord

1. Pizza Margherita

2. „Schawarma Arabi“ (Schawarma mit Pommes, Knoblauchpaste und Taboulé)

3. Cheeseburger

4. Schawarma Sandwich mit Hähnchenfleisch

5. Pommes frites

Stuttgart-Süd

1. Pizza Kebab

2. Chicken Teriyaki

3. Döner Kebab

4. Yufka Kebab

5. Gyoza

Stuttgart-West

1. Cheeseburger

2. Pommes frites

3. Steak-House-Fries

4. Gebratene Nudeln

5. Dream Pommes frites

Local Bestell-Heroes

Am liebsten bestellt Stuttgart übrigens bei Ketten: McDonald’s, KFC, Five Guys oder Burgermeister stehen hoch im Kurs. Blickt man neben den großen Playern der Fast-Food-Branche auf die lokalen Anbieter, tun sich in Stuttgart laut Lieferanalyse übrigens folgende Favoriten hervor:

• Hendl & Gretel

• Origami

• Maydonoz Döner Stuttgart

• Möhringer Pizza & Kebabhaus

• Ciao Amore Pizza

• Viet Green

• Bam Bam Keb’Up

• Palmyra Zuffenhausen