Anderer Bezirk, andere Vorlieben. Zumindest, was die Kulinarik angeht. Das zeigen die neuesten Bestelldaten des Lieferdienstes Wolt.
18.02.2026 - 12:25 Uhr
Stuttgart bestellt am liebsten Burger, genauer gesagt Cheeseburger. Dass das am zweithäufigsten bestellte Gericht dann folgerichtig Pommes sind, ergibt Sinn. Dicht gefolgt werden Burger und Pommes von der Pizza Margherita und Chicken Teriyaki sowie Chicken Nuggets. Das hat die Auswertung der Bestelldaten Stuttgarts der letzten sechs Monate durch den Lieferdienst Wolt zum Vorschein gebracht.