Die EU-Kommission fördert Projekte unter anderem beim Klimaschutz. Kritiker werfen den unterstützten Organisationen vor, das Geld für Lobbyarbeit zu nutzen - die wehren sich.

Knut Krohn 06.02.2025 - 16:18 Uhr

Lobbyisten haben einen schlechten Ruf. Dabei erfüllen sie in einer Demokratie einen durchaus sinnvollen Dienst. Denn Politiker müssen vor einer komplexen Entscheidung möglichst viele Fakten und Meinungen abwägen. Konzerne und Interessenverbände versorgen die Volksvertreter im Vorfeld deshalb mit Informationen – natürlich mit dem Ziel, die Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. In Verruf gerät Lobbyismus, wenn er nicht transparent agiert. Wenn etwa ein internationaler Chemiekonzern bei renommierten Wissenschaftlern ein millionenschweres Gefälligkeitsgutachten in Auftrag gibt und der Geldgeber verschwiegen wird.