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Luftverkehrssteuer Geschenk an die Luftfahrtwirtschaft

Luftverkehrssteuer: Geschenk an die Luftfahrtwirtschaft
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Dass allein die reduzierte Ticketsteuer mehr Menschen zum Flug in den Urlaub motiviert, ist nicht zu erwarten. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Reduzierung der Ticketsteuer ist ein wirtschaftspolitisches Signal der Bundesregierung an die Luftverkehrsbranche – dem Fluggast bringt sie aber wenig, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Es bedarf keiner großen Gabe der Vorhersehung, um zu erkennen, dass die vom Bundestag abgesegnete Senkung der Luftverkehrsteuer beim Kunden praktisch nicht ankommen wird. Die Hoffnung der Regierung, dass sie von den Airlines weitergegeben wird und die Flugtickets günstiger werden, dürfte sich nicht erfüllen. Die große Unsicherheit zielt ja eher in die andere Richtung: Wie teuer wird das Fliegen gerade angesichts steigender Kerosinpreise noch?

 

Unterschiede von 2,50 bis 11,40 Euro pro Fluggast

Die günstigere Ticketsteuer bringt eine Entlastung von 2,50 Euro je Fluggast bei Kurzstrecken, von 6,33 Euro auf der Mittelstrecke und 11,40 Euro bei Langstreckenflügen. Solche Differenzen bewegen keinen Urlauber dazu, eine Flugreise mehr zu buchen – bei der Befriedigung des Fernwehs sind die Deutschen generell großzügig. Auch kommen so kaum mehr Touristen ins Land; für Firmenkunden dürfte die Bedeutung sowieso gleich null sein.

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Kurzum, Schwarz-Rot präsentiert der Luftverkehrswirtschaft das ihr schon im Koalitionsvertrag versprochene Geschenk – quasi als Signal: „Wir verstehen eure Probleme“. Ansatzweise aufgefangen werden damit die unbestreitbaren Mehrkosten der Fluggesellschaften. Dass deren Lobbyisten gleich nachlegen und weitere Entlastungen bei Steuern und Gebühren fordern, zeigt jedoch, dass es einer ohnehin schon hochsubventionierten Branche nie genug ist. Klar, viele andere europäische Staaten haben zwar keine Sonderabgabe; die Wettbewerbsfähigkeit dieses Luftverkehrsstandorts entscheidet sich aber nicht an der Ticketsteuer.

Der Staat lässt sich die jüngste Vergünstigung immerhin 355 Millionen Euro pro Jahr kosten. Und weil zugleich das Deutschlandticket immer teurer wird, folgt unweigerlich die Kritik, dass sich hier ein fataler umweltpolitischer Widerspruch auftut. Wieder einmal zeigt sich, dass Klimaschutz für diese Regierung immer irrelevanter wird.

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