 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Fehlstart als Chef der Linken

Luigi Pantisano Fehlstart als Chef der Linken

Luigi Pantisano: Fehlstart als Chef der Linken
1
Linken-Chef Luigi Pantisano: Wir ihm der neue Job schon zu heiß? Foto: Michael Bahlo/dpa

Der Parteivorsitzende aus Stuttgart muss sich für seinen „Faschismus“-Vorwurf an die CDU entschuldigen. Die Union beharrt auf einem Rücktritt.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zählt keineswegs zu den Scharfmachern im politischen Geschäft. Rücktrittsforderungen an politische Konkurrenten sind von ihm selten zu hören. Dem frisch gewählten Linken-Chef Luigi Pantisano rät er allerdings exakt dazu: sein neues Amt wieder an den Nagel zu hängen – einen Tag, nachdem er es mit Mühe und Not erobert hat. Solche Ratschläge sind für die Adressaten eine Schmach – zumal dann, wenn sie wie im Falle Pantisanos auf einen Lapsus verweisen, für den der ins Amt gestolperte Linken-Vorsitzende sich nun auch noch entschuldigen muss.

 

Der Reihe nach: Luigi Pantisano, 2016 bis 2025 Gemeinderat in Stuttgart, danach Bundestagsabgeordneter, hatte auf dem Linken-Parteitag am Wochenende in einem Video-Interview mit der „Bild“-Zeitung die CDU in die gleiche Ecke wie die tendenziell rechtsextremistische AfD gerückt. Es gebe „letztlich gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst“, hatte er gesagt.

„Verkürzt und falsch“

Dafür musste er Kritik aus der Union und aus linken Landesverbänden einstecken, die über eine Zusammenarbeit mit der CDU nachdenken, um ein AfD-Regiment zu verhindern. Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen-Anhalt, nannte Pantisanos Aussage nicht nur unglücklich, sondern inakzeptabel. Die innerparteiliche Kritik schlug sich auch in einem miserablen Wahlergebnis nieder. Nur 53 Prozent stimmten für Pantisano als Parteichef. Am Montag sah der Linken-Vorsitzende sich zu einer Korrektur gezwungen. „Meine Aussage, es gebe derzeit keinen Unterschied zwischen der Politik der CDU und der AfD, war verkürzt und in dieser Form falsch“, sagte er. Dafür bitte er um Entschuldigung, „insbesondere bei denjenigen in der CDU, die immer wieder die Notwendigkeit einer klaren Brandmauer zur AfD betonen“. Pantisanos „Entschuldigung“ wirft aber Fragen auf – die er auf Nachfrage unserer Zeitung nicht beantworten wollte. Worauf zielt er mit der Bemerkung ab, es gebe „derzeit“ keinen Unterschied zwischen CDU und AfD? Was war an seinem Faschismus-Vergleich „verkürzt“? Und warum hält er ihn nur „in dieser Form“ für falsch?

Unselige Tradition bis zurück in die Weimarer Republik

Pantisanos Gerede verweist auf eine unselige Tradition, der seine Partei erwachsen ist. Zu den Ahnen der Linken zählt die Kommunistische Partei Deutschland (KPD). Am Ende der Weimarer Republik denunzierte diese die SPD und Freie Gewerkschaften als „Sozialfaschisten“. Sie habe damit „die antifaschistischen Kräfte geschwächt“, schreibt der Historiker Heinrich August Winkler in seinem Buch „Der Weg in die Katastrophe“. Den seinerzeit aus Moskau gesteuerten Kommunisten ging es darum, die wichtigste Stütze der Demokratie als Zwillingsschwester des Faschismus zu schmähen. Pantisanos Interviewaussage folgt letztlich dem gleichen Muster. Der Mangel an Sensibilität für solche unrühmlichen Kapitel der Vorgeschichte seiner eigenen Partei überrascht.

Eine „Entschuldigung“ bei der politischen Konkurrenz just am ersten Arbeitstag als Parteichef ist ein denkbar schlechter Start in dieses Amt. Die Union gibt sich damit ohnehin nicht zufrieden. CSU-Generalsekretär Martin Huber spricht von einem „katastrophalen Fehlstart“. Pantisano gefährden Diskurs unter Demokraten und „greift unsere Demokratie frontal an“.

„Für ernsthaften Austausch disqualifiziert“

„Wer die CDU mit Faschisten und der AfD gleichsetzt, hat sich für jeden ernsthaften demokratischen Austausch disqualifiziert“, hatte Daniel Günther noch vor Pantisanos „Entschuldigung“ erklärt. Er nannte dessen Gerede geschichtsvergessen. Solche unziemlichem Vergleiche verharmlosten den tatsächlichen Rechtsextremismus im Land. „So jemand kann für Demokratinnen und Demokraten kein Ansprechpartner sein und sollte sich schnellstmöglich aus der Politik verabschieden“, sagte Günther.

Das ist mehr als politisches Gekeife, zumal gerade Günther nicht zu solchen verbalen Tiefschlägen neigt. Wer sich diese Art von historischem Nachhilfeunterricht gefallen lassen muss, hat sich in seinen Verlautbarungen offenbar schwer verirrt. Gerade die Linke wähnt sich bei der Verteidigung der Demokratie gegen „Faschisten“ in der ersten Reihe. Ihr neuer Parteichef muss nun aber einräumen, dass er offenbar nicht verstanden hat, was diese Phrase exakt bezeichnet. Über solche Begriffsverwirrung werden sich vor allem jene amüsieren, die an der Beleidigung von Demokraten Gefallen finden.

Weitere Themen

Luigi Pantisano: Fehlstart als Chef der Linken

Luigi Pantisano Fehlstart als Chef der Linken

Der Parteivorsitzende aus Stuttgart muss sich für seinen „Faschismus“-Vorwurf an die CDU entschuldigen. Die Union beharrt auf einem Rücktritt.
Von Armin Käfer
Nach Vergleich von CDU mit AfD: „Unverschämtheit“ – Linnemann lehnt Pantisanos Entschuldigung ab

Nach Vergleich von CDU mit AfD „Unverschämtheit“ – Linnemann lehnt Pantisanos Entschuldigung ab

Der neue Linken-Vorsitzende nennt die CDU in einem Atemzug mit der AfD. Unionspolitiker reagieren empört. Pantisano leistet Abbitte – doch der CDU reicht das nicht.
Newsblog zum Krieg im Iran: Vance: Iran will IAEA-Inspektoren zulassen – Zeitplan offen

Newsblog zum Krieg im Iran Vance: Iran will IAEA-Inspektoren zulassen – Zeitplan offen

Wie geht es im Iran-Krieg weiter? Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.
Keir Starmers Rücktritt: Der orientierungslose Pfadfinder

Keir Starmers Rücktritt Der orientierungslose Pfadfinder

In die „wichtigste Schlacht unserer Zeit“ wollte Sir Keir Starmer sein Land führen. Nun ist der britische Premierminister, keine zwei Jahre im Amt, an seinem Anspruch gescheitert.
Von Peter Nonnenmacher
Witwenrente abschaffen? Rentenkommission ist tatsächlich dafür

Sozialstaat Witwenrente abschaffen? Rentenkommission ist tatsächlich dafür

Der Staat will jährlich 19 Milliarden sparen: Künftige Witwen und Halbwaisen sollen nach Vorstellungen der 13 Mitglieder keinen Schutz mehr genießen.
Von Michael Maier
Rentenreform: Überfällige Reparaturen

Rentenreform Überfällige Reparaturen

Die Reformideen für die Rente muten vielen vieles zu – sind aber sachgerecht und fair, meint unser Autor Armin Käfer.
Von Armin Käfer
CDU = AFD: Warum Killerphrasen mundtot machen sollen

Pantisanos schräger Vergleich CDU = AFD: Warum "Killerphrasen" mundtot machen sollen

Donald Trump ist ein Meister darin, andere – wie der neue Linken-Co-Chef Luigi Pantisano – üben noch: Im Verbalisieren von „Killerphrasen“.
Von Markus Brauer
Neuer Linken-Chef: „War falsch“ – Pantisano entschuldigt sich für Äußerung über CDU

Neuer Linken-Chef „War falsch“ – Pantisano entschuldigt sich für Äußerung über CDU

Der neue Linken-Chef hat mit seiner Wortwahl über vermeintlich „faschistische Politik“ der Union Empörung ausgelöst. Jetzt rudert der Stuttgarter zurück.
Keir Starmer gibt Amt ab: Warum der Rücktritt?

Britischer Premierminister kündigt Rücktritt an Warum ist Keir Starmer zurückgetreten?

Von Lukas Böhl
Warum „Faschismus“-Vergleiche in der Politik nichts zu suchen haben

Luigi Pantisanos linke (Un)Sprache Warum „Faschismus“-Vergleiche in der Politik nichts zu suchen haben

In der politischen Debatte kommt der „Faschismus“-Begriff manchen - wie dem neuen Linken Co-Chef Luigi Pantisano - schnell über die Lippen. Wir erklären, was Faschismus ist, was ihn vom Nationalsozialismus unterscheidet und warum solche Schlagwörter in der Politik  immer wieder als Totschlagargument verwendet werden.
Von Markus Brauer
Weitere Artikel zu Die Linke CDU
 
 