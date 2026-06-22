Luigi Pantisano Fehlstart als Chef der Linken
Der Parteivorsitzende aus Stuttgart muss sich für seinen „Faschismus“-Vorwurf an die CDU entschuldigen. Die Union beharrt auf einem Rücktritt.
Der Parteivorsitzende aus Stuttgart muss sich für seinen „Faschismus“-Vorwurf an die CDU entschuldigen. Die Union beharrt auf einem Rücktritt.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zählt keineswegs zu den Scharfmachern im politischen Geschäft. Rücktrittsforderungen an politische Konkurrenten sind von ihm selten zu hören. Dem frisch gewählten Linken-Chef Luigi Pantisano rät er allerdings exakt dazu: sein neues Amt wieder an den Nagel zu hängen – einen Tag, nachdem er es mit Mühe und Not erobert hat. Solche Ratschläge sind für die Adressaten eine Schmach – zumal dann, wenn sie wie im Falle Pantisanos auf einen Lapsus verweisen, für den der ins Amt gestolperte Linken-Vorsitzende sich nun auch noch entschuldigen muss.
Donald Trump ist ein Meister darin, andere – wie der neue Linken-Co-Chef Luigi Pantisano – üben noch: Im Verbalisieren von „Killerphrasen“.