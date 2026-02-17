Die Mehrheit der Bundesbürger bewertet die neue Regierung schlechter als die Ampel-Vorgänger. Nur Außen- und Innenminister schneiden besser ab als ihre Vorgänger.
17.02.2026 - 10:38 Uhr
Ein Jahr nach der Bundestagswahl bewerten die Bundesbürger die meisten Regierungsmitglieder schlechter als die Vorgängerinnen und Vorgänger aus der Ampel-Regierung. Dies ergab eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage des Instituts Insa für die "Bild"-Zeitung. Demnach fanden 22 Prozent, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine bessere Arbeit macht als Vorgänger Olaf Scholz (SPD). 35 Prozent sagten dagegen, Merz mache eine schlechtere Arbeit, 33 Prozent bewerteten die Arbeit der beiden in etwa gleich.