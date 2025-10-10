Bei einem AfD-Kanzler würde sie wohl auswandern, sagt Bundesbildungsministerin Karin Prien. Der Ludwigsburger AfD-Abgeordnete Martin Hess reagiert mit Häme.
10.10.2025 - 16:33 Uhr
Die Ankündigung von Bundesbildungsministerin Karin Prien, unter einem AfD-Kanzler Deutschland verlassen zu wollen, hat bei der AfD zu hämischen Kommentaren geführt. Der Ludwigsburger AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess veröffentlichte auf den Plattformen Instagram und X eine Bildkachel mit der Aufforderung: „Frau Prien, packen Sie schon mal Ihre Koffer!“ Der hessische AfD-Landtagsabgeordnete Jochen K. Roos schrieb auf X: „Ich wünsche schon mal eine gute Reise, Frau Prien. Wir drücken bereits alle die Daumen!“