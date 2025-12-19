Mit knapper Mehrheit Stuttgarter Gemeinderat verabschiedet Rekord-Sparhaushalt
Es wurde spät, es wurde knapp, am Ende ist es doch gelungen: Um 20.51 Uhr hat der Stuttgarter Gemeinderat den Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre beschlossen.
Um 8.30 Uhr ging es los, um 20.51 Uhr war es dann geschafft: 12,5 Stunden haben der Stuttgarter Gemeinderat und die Verwaltung gebraucht, um den Doppelhaushalt 2026/2027 zu verabschieden. Am Ende stimmten 35 Gemeinderätinnen und Räte und der Oberbürgermeister dafür, 26 dagegen.