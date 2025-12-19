 
Mit knapper Mehrheit Stuttgarter Gemeinderat verabschiedet Rekord-Sparhaushalt

1
Muss der Doppelhaushalt mit der AfD beschlossen werden? Das war zuvor befürchtet worden. Am Ende gelang es anders. Foto: Lichtgut

Es wurde spät, es wurde knapp, am Ende ist es doch gelungen: Um 20.51 Uhr hat der Stuttgarter Gemeinderat den Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre beschlossen.

Um 8.30 Uhr ging es los, um 20.51 Uhr war es dann geschafft: 12,5 Stunden haben der Stuttgarter Gemeinderat und die Verwaltung gebraucht, um den Doppelhaushalt 2026/2027 zu verabschieden. Am Ende stimmten 35 Gemeinderätinnen und Räte und der Oberbürgermeister dafür, 26 dagegen.

 

Insgesamt retten 850 Millionen Euro Schulden den Haushalt für die kommenden beiden Jahre. Und um für das Zahlenwerk überhaupt die Genehmigung des Regierungspräsidiums (RP) zu bekommen, setzt Stuttgart letzte Rücklagen in Höhe von 184,5 Millionen Euro ein, die bisher für das Klinikum, die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), eine Wohnraumoffensive sowie kulturelle Infrastruktur wie Oper oder Lindenmuseum gebunden waren. „Wir verschieben Finanzierungsprobleme in die Zukunft“, räumte OB Frank Nopper (CDU) ein. Bis 2028 braucht die Stadt laut Plan insgesamt 2,8 Milliarden Euro an neuen Krediten.

CDU, Grüne und Freie Wähler stimmen dafür

Am Ende stimmten CDU, Grüne, Freie Wähler dafür. Die Fraktionen von SPD/Volt, Linksbündnis, Puls, FDP und AfD hingegen nicht.

Jasmin Meergans, Fraktionsvorsitzende der SPD, sagte, die Einschnitte für die Schwächsten in der Gesellschaft seien zu hart gewesen, die Entscheidungsprozesse zu intransparent. Hannes Rockenbauch vom Linksbündnis sagte, die Haushaltskoalition aus Grünen und CDU hätte keine Antworten für die strukturellen Probleme der Stadt gefunden.

AfD wird nicht Zünglein an der Waage

Matthias Oechsner von der FDP ärgerte sich, dass keiner der Sparvorschläge der FDP durchgegangen war. Einem Haushalt, der „gerade mal so“ eine schwarze Null habe, könne seine Fraktion nicht zustimmen. Auch Ina Schumann lehnte den Haushalt für ihre Gruppe ab. Selfie-Stuttgart-Sign anstatt soziale Projekte zu fördern, könne Puls nicht mittragen.

Zuvor war befürchtet worden, dass der Doppelhaushalt nur mit Stimmen der AfD beschlossen werden könne. Am Ende kam es anders.

Lesen Sie die mehr als 12-stündige Sitzung in unserem Live-Blog nach.

Weitere Themen

Haushalt in Stuttgart: Schluss mit überzogenem Anspruchsdenken

Haushalt in Stuttgart Schluss mit überzogenem Anspruchsdenken

Die Landeshauptstadt hat 20 Jahre gut von hohen Haushaltsüberschüssen gelebt. Damit ist Schluss. Bis mindestens 2030 ist Bescheidenheit angesagt.
Von Konstantin Schwarz
Unfall in Stuttgart-Mühlhausen: Fußgänger von Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt – Strecke gesperrt

Unfall in Stuttgart-Mühlhausen Fußgänger von Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt – Strecke gesperrt

Am Freitagabend kommt es in Stuttgart-Mühlhausen zu einem schweren Unfall. Ein Fußgänger wird von einer Stadtbahn erfasst. Was bisher bekannt ist.
Von Gülay Alparslan
Sexualisierte Übergriffe: Weniger Geld für die Wasenboje auf den Volksfesten

Sexualisierte Übergriffe Weniger Geld für die Wasenboje auf den Volksfesten

Die Anlaufstelle für Frauen auf dem Cannstatter Wasen wird es auch 2026 und 2027 geben. Allerdings müssen die Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen mit weniger Geld auskommen.
Von Erdem Gökalp und Julia Bosch
IBA-Projekt in Stuttgart: Sakrale Architektur – verschandelte Stuttgarter Brenzkirche wird repariert

IBA-Projekt in Stuttgart Sakrale Architektur – verschandelte Stuttgarter Brenzkirche wird repariert

Die Nationalsozialisten verachteten innovative Architektur, verschandelten gut gestaltete Gebäude. Am Stuttgarter Killesberg erfährt jetzt einem prominenten Bauwerk Wiedergutmachung.
Von Nicole Golombek
Verabschiedung Haushalt Stuttgart: Emotionen, Überraschungen – Wie lief der Tag im Stuttgarter Rathaus bislang?

Verabschiedung Haushalt Stuttgart Emotionen, Überraschungen – Wie lief der Tag im Stuttgarter Rathaus bislang?

Unsere Redakteurin Lisa Welzhofer erzählt, wie sie den Tag der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/27 im Rathaus bislang erlebt hat.
Von Lisa Welzhofer
Seit 70 Jahren verheiratet: „Jede Woche Rosen“ – 91-jähriges Ehepaar aus Stuttgart feiert Gnadenhochzeit

Seit 70 Jahren verheiratet „Jede Woche Rosen“ – 91-jähriges Ehepaar aus Stuttgart feiert Gnadenhochzeit

Eine Anzeige machte es publik: Sigrid Luitgard und Roland Duppel, beide 91 Jahre alt, sind seit 70 Jahren verheiratet und erfreuen sich noch jeden Tag aneinander.
Von Heidemarie A. Hechtel
Guter Wein von Heymann-Löwenstein: Verliebt in ein Weingut: ein Schwabe an der Mosel

Guter Wein von Heymann-Löwenstein Verliebt in ein Weingut: ein Schwabe an der Mosel

Der Betrieb hat unter Experten Kultstatus: Jetzt übernimmt ein Schwabe! Jochen Heigoldt, Weinhändler aus Backnang, steigt an der Mosel ein. Weil er sich in das Weingut verliebt hat.
Von Michael Weier
Antisemitismus-Debatte: Preis für Stuttgarter Palästinakomitee sorgt für Empörung

Antisemitismus-Debatte Preis für Stuttgarter Palästinakomitee sorgt für Empörung

Im Stuttgarter Gewerkschaftshaus wird das umstrittene Palästinakomitee gefeiert. Der Antisemitismusbeauftragte Michael Blume kritisiert die „einseitige Veranstaltung“.
Von Eberhard Wein
Hat der Tassendiebstahl zugenommen?: Gäste auf dem Weihnachtsmarkt sollten Pfandbecher im Auge behalten

Hat der Tassendiebstahl zugenommen? Gäste auf dem Weihnachtsmarkt sollten Pfandbecher im Auge behalten

Für Tassen und Gläser auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt werden drei Euro Pfand berechnet. Bei Abgabe gibt’s das Geld zurück. Das machen sich Diebe zunutze.
Von Petra Xayaphoum
Höhere Kitagebühren beschlossen: So viel teurer wird der Ganztagsplatz in Stuttgart

Höhere Kitagebühren beschlossen So viel teurer wird der Ganztagsplatz in Stuttgart

Die schlimmsten Pläne sind abgewendet, dennoch werden die Kitagebühren in Stuttgart nun schrittweise steigen. Das ist geplant.
Von Lisa Welzhofer
