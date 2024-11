Die Wirtschaft schwächelt, doch das Fashion- und Lifestyle- Unternehmen Breuninger investiert und baut seine Logistikhalle in Sachsenheim aus. Selbst Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut zeigt sich beeindruckt. Was den Ausbau so besonders macht.

Frederik Herrmann 26.11.2024 - 12:08 Uhr

Ein dichtes Geflecht aus Gittern, gefüllt mit tausenden grauen Boxen. In ihnen befindet sich das Online-Sortiment von Breuninger. „3,5 Millionen Artikel lagern hier in 250 000 Behältern“, sagt Oliver Peters, Bereichsleiter der Logistik in dem 2019 eröffneten Warendienstleistungszentrum (WDZ) im Gewerbegebiet Eichwald in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg). Die Halle wurde kürzlich um einen neuen Anbau erweitert. Darin befindet sich ein neues Lagerungssystem, das sich am Montag auch die Wirtschaftsministerin des Landes Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) anschaute. Ihr Zeitplan sei straff, sie habe viel zu tun. Denn sie sei auf der Suche nach Lösungen für die schlechte Wirtschaft im Land.