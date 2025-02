Am Freitag demonstrierten eine Handvoll Menschen friedlich vor der CDU-Zentrale in Ludwigsburg, zwei Tage später ist die Fassade beschmiert. Kreisvorsitzender Rainer Wieland ist sauer und warnt vor einer Überhitzung des Wahlkampfes.

Emanuel Hege 02.02.2025 - 11:51 Uhr

Am Sonntagmorgen hat es ein böses Erwachen für die CDU im Kreis Ludwigsburg gegeben. Ihre Geschäftsstelle an der Ludwigsburger Friedrich-Ebert-Straße wurde von bisher unbekannten Tätern in der Nacht mit dem Schriftzug „Fuck AfD und CDU“ beschmiert. Der CDU-Kreisvorsitzender Rainer Wieland ist sauer über diese „Gewalt an Sachen“ und hat Strafanzeige erstattet – der Christdemokrat sorgt sich um die undifferenzierte Kommunikation im Wahlkampf.