Das Bürgergeld wird abgeschafft und durch die "Neue Grundsicherung" für Arbeitssuchende ersetzt. Ändert sich dadurch die Höhe der Leistungen?
14.10.2025 - 08:01 Uhr
Der Koalitionsausschuss aus CDU, CSU und SPD hat sich am 09. Oktober darauf geeinigt, das Bürgergeld durch die „Neue Grundsicherung“ zu ersetzen. Das angestrebte Ziel dieser Reform ist, es erwerbsfähige Arbeitslose wieder schneller in Beschäftigung zu bringen und den Sozialbetrug zu verringern. Doch welche Auswirkungen hat das auf die Höhe der Leistungen?