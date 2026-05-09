Beim Landesparteitag am Samstag hat Landeschef Manuel Hagel sein Personaltableau vorgestellt. Das sind die CDU-Minister im neuen grün-schwarzen Kabinett im Kurzporträt.
09.05.2026 - 14:16 Uhr
Einige Namen kursierten bereits in den vergangenen Wochen, doch einen Posten konnte CDU-Landeschef Manuel Hagel bis zu letzt geheim halten. Diese Ministerinnen und Minister sollen am Mittwoch vom dann gewählten Ministerpräsidenten Cem Özdemir (Grüne) ihre Ernennungsurkunde erhalten. Die grünen Minister will Özdemir erst am Montag bekannt geben.