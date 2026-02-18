Mehrere Abgeordnete wollen einen neuen Entwurf zur Regelung der Suizidassistenz vorlegen. Ziel ist, im ersten Halbjahr ein Gesetz mit breiter Mehrheit in den Bundestag einzubringen.
18.02.2026 - 09:29 Uhr
Abgeordnete mehrerer Fraktionen wollen einen neuen Versuch für eine Regelung des assistierten Suizids unternehmen. Ziel sei ein Entwurf, „der möglichst im ersten Halbjahr dieses Jahres in den Bundestag eingebracht werden soll“, sagte die Grünen-Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonther dem Evangelischen Pressedienst (epd). Teil der Gruppe ist auch der CDU-Abgeordnete Ansgar Heveling. Angestrebt werde, „einen einheitlichen Gesetzentwurf zum Umgang mit dem assistierten Suizid vorzulegen“, sagte der Justiziar der Unionsfraktion dem epd.