Der CDU-Mann Thomas Strobl galt lange als angeschlagen, ungeliebt und politisch angezählt. Nun wird er Landtagspräsident, obwohl ihn manche schon abgeschrieben hatten.
12.05.2026 - 08:14 Uhr
Die Mutter aller Wortgemetzel, um grob in der Tonalität des abgewählten FDP-Politikers Hans-Ulrich Rülke zu bleiben, wird im baden-württembergischen Landtag nicht mehr stattfinden. Nämlich das explosive Szenario, dass ein Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) dem direkt vor dem Präsidentenpult platzierten FDP-Fraktionschef Rülke bei einer Sitzung das Wort erteilt oder entzieht. Und Strobl im Gegenzug von Rülke mit bissigen, polemischen, doppeldeutigen und persönlich vernichtenden Bonmots überzogen wird.