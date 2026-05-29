Moritz Oppelt freut sich auf sein neues Amt. Hiesige Parlamentarier seien freundlicher und positiver gestimmt als in Berlin.
29.05.2026 - 11:06 Uhr
Wer Kultusminister in Baden-Württemberg wird, muss kein Lehrer sein. Undenkbar ist eine fachfremde Besetzung allerdings im Justizministerium. Dort wird der oder die Neue an der Hausspitze zum Amtsantritt von den Prädikatsjuristen im Haus fachlich vermessen. Der Jurist und CDU-Politiker Moritz Oppelt, vor gut zwei Wochen als neuer baden-württembergischer Justizminister vereidigt, dürfte dieser stillen Prüfung gelassen entgegensehen.