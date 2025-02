Philipp Strähle hat eine Marktlücke in Stuttgart gefunden: Er bringt Sushi nach Gablenberg. Keisari heißt sein neues Lokal,in dem die barocken Versionen der japanischen Häppchen auf der Speisekarte stehen – auf Wunsch mit Blattgold und Trüffel veredelt.

Kathrin Haasis 06.02.2025 - 16:25 Uhr

Dass sein Konzept funktioniert, hat Philipp Strähle bereits in Heidelberg und Sinsheim bewiesen. Opulente Sushi bietet er in seinen Restaurants an, allerdings etwas abseits vom allgemeinen Trubel. Als 2 B werden solche Lagen kategorisiert im Gegensatz zu 1 A. In Stuttgart hat der Gastronom im Osten seine Marktlücke gefunden – und eine Filiale seiner kleinen Kette Keisari in der Gablenberger Hauptstraße eröffnet. „Das ist eine gute Gegend“, sagte ihm sein Gefühl. Sushi, in der Landeshauptstadt ansonsten weit verbreitet, fehlte an der Stelle tatsächlich noch. Einen Leerstand hat er damit aufgefüllt, was allein schon ein Gewinn für Gablenberg ist. In warmen Terrakotta-Tönen richtete Philipp Strähle sein neues Lokal ein. Leiten ließ er sich vom japanischen Konzept Wabi-Sabi, dem Spiel mit Gegensätzen. Es wirkt schick, aber nicht zu elegant, sondern mehr gemütlich. Die eckige Bar ließ er beispielsweise aus Backsteinen mauern, die Holzstühle haben wiederum runde Lehnen.