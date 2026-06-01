In genau einem Monat wird das Bürgergeld durch die neue Grundsicherung ersetzt. Was sich für Empfänger damit verändert.
01.06.2026 - 08:17 Uhr
Das Bürgergeld steht vor seiner bislang größten Umstellung. Zum 1. Juli 2026 wird es weitgehend durch die neue Grundsicherung für Arbeitsuchende abgelöst. Die Geldleistung soll künftig „Grundsicherungsgeld“ heißen. Ganz neu ist das System damit nicht – es bleibt beim SGB II und bei einer Leistung für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft sichern können. Aber die Regeln werden deutlich verbindlicher: Jobcenter sollen schneller vermitteln, stärker auf Mitwirkung pochen und bei Pflichtverletzungen härter durchgreifen können.