Die Zentrale Notübernachtung für wohnungslose Menschen soll künftig an drei Standorten ganzjährig geöffnet sein. Bei einem Standort gibt es ein Problem.

Viola Volland 19.05.2025 - 15:21 Uhr

Wer unfreiwillig obdachlos wird, hat einen Anspruch auf Unterbringung – und das sind in Stuttgart immer mehr Menschen. Die Stadt will der Entwicklung Rechnung tragen und ihre Zentrale Notübernachtung erweitern. Bisher stehen 100 Plätze ganzjährig an zwei Standorten zur Verfügung – zuzüglich 50 Plätzen an einem dritten Standort in den Wintermonaten. Von Januar 2026 an sollen die 150 Plätze ganzjährig belegt werden können, so ein gemeinsamer Vorschlag von Sozial- und Ordnungsreferat, der nun im Sozial- und Gesundheitsausschuss vorgestellt wurde; am Donnerstag befindet der Gemeinderat. Begründet wird die Erweiterung vor allem mit dem angespannten Stuttgarter Wohnungsmarkt. Dadurch gelingt der Abfluss aus den Angeboten der Wohnungsnotfallhilfe nicht, was wiederum zu einem dauerhaften Belegungsdruck in der Notunterkunft führt.