ÖPNV in Baden-Württemberg Grüne befürchten Kahlschlag im Nahverkehr
Mangels Geld vom Bund steht das Angebot von Bus und Bahn in immer mehr Bundesländern auf der Kippe. Auch in Baden-Württemberg liefert eine Großstadt bereits ein warnendes Beispiel.
Mangels Geld vom Bund steht das Angebot von Bus und Bahn in immer mehr Bundesländern auf der Kippe. Auch in Baden-Württemberg liefert eine Großstadt bereits ein warnendes Beispiel.
Die Grünen sehen den öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg auf der Kippe. Nicht nur beim Deutschlandticket, wo jetzt der Zuschuss für 2026 eingefroren wurde, sondern auch bei den Regionalisierungsmitteln für den Schienennahverkehr habe der Bund bisher keine nachhaltige Finanzierung zugesagt, heißt es in einem gemeinsamen Appell von grünen Verkehrspolitikerinnen und -politikern aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Bei den Geldern für den Schienennahverkehr klaffe ab 2026 eine Lücke von drei Milliarden Euro im Jahr. Dazu kommt bei anderen Angeboten die kommunale Finanznot.