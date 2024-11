Der Kanzler überrascht im ARD-Talk: Vertrauensfrage ist schon vor Weihnachten möglich, es gibt keine Verknüpfung des Termins mit offenen Gesetzesvorhaben.

Christoph Link 10.11.2024 - 23:15 Uhr

Wenige Stunden nachdem sich sein Ex-Koalitionspartner Christian Lindner (FDP) im „Bericht aus Berlin“ zu eigenen Fehlern in der Ampel-Regierungszeit geäußert und vor einer Koalition von CDU mit SPD oder Grünen („Ampel-Light“) gewarnt hatte, trat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntagabend ebenfalls in der ARD auf: In der Talkrunde von Caren Miosga war Scholz als Interviewpartner zu Gast und mit Spannung war erwartet worden, was er zum strittigen Wahltermin sagen würde. Und da wartete er mit einer Überraschung auf: Formal sei er es als Kanzler, der den Termin der Vertrauensfrage festlegen könne, aber wenn sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und CDU-Fraktionschef Friedrich Merz in der Sache des Termins einigten, „dann werde ich mich daran orientieren“. Eine Frage von Caren Miosga, ob denn auch ein Stellen der Vertrauensfrage noch vor Weihnachten möglich sei, bejahte Olaf Scholz.