Die Sanierung und Erweiterung der Stuttgarter Staatstheater dauern wohl noch länger als bisher vorgesehen. Der Verwaltungsrat wird am 18. November informiert.

Jörg Nauke 29.10.2024 - 11:00 Uhr

Das umfangreiche Programm zur Sanierung und Erweiterung der Stuttgarter Staatstheater wird offenbar deutlich länger dauern als geplant. Nach Informationen dieser Zeitung wird der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater (WST) am 18. November zusammentreten, um dann unter anderem über die Entwicklungen bei der Sanierung der Oper, dem Bau einer Interimsspielstätte im Nordbahnhof und dem Bau eines Kulissengebäudes in Bad Cannstatt informiert zu werden. Auf dieser Sitzung sollen demnach die Vertreter von Land und Stadt Stuttgart über eine Anpassung der Bauzeit dieses Mammutvorhabens in städtebaulich anspruchsvollem Umfeld zwischen B 14, Schlossgarten und Königin-Katharina-Stift sowie im Nordbahnhof und auf dem Cannstatter Zuckerfabrikareal bis zur Wiedereröffnung der sanierten Spielstätte um wohl vier Jahre unterrichtet werden. Das wäre nach aktuellem Stand dann 2044.