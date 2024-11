Mehrheitlich haben sich Stadträte in Stuttgart dafür ausgesprochen, die Stellflächen vor der Markthalle aufzugeben. Nun ist eine knappe Entscheidung gefallen. Auf den freien Flächen soll für mehr Aufenthaltsqualität gesorgt werden.

Torsten Ströbele 20.11.2024 - 16:42 Uhr

Die Diskussion um die Parkplätze vor der Stuttgarter Markthalle ist im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats in die nächste und wohl letzte Runde gegangen: Neun Stadträte der CDU, Freien Wähler, FDP und AfD stimmten dafür, die Stellflächen an der Dorotheenstraße dauerhaft zu erhalten und auch die bereits weggefallenen Parkplätze am Karlsplatz vor dem Dorotheenquartier wieder einzurichten. Das reichte bei zehn Gegenstimmen am Ende aber nicht für die Mehrheit. Die hatte das ökosoziale Lager inne, das sich weiterhin dafür aussprach, die Dorotheenstraße umzugestalten, aufzuwerten und dafür die 18 Parkplätze vor der Markthalle wegfallen zu lassen, um den Bereich attraktiver zu gestalten. Flächen für Außengastronomie und für mehr Aufenthaltsqualität wurden gefordert.