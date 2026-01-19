Noch ist der Wahltermin einige Wochen entfernt, doch der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg nimmt sichtbar Fahrt auf. In den ersten Städten und Dörfern kündigt er sich an Laternenmasten, Kreuzungen und Plätzen an – mit Gesichtern, Slogans auf bunten Wahlplakaten. Nach wie vor eine der wirksamsten Instrumente der politischen Kommunikation. „Plakate sind kein Wahlprogramm“, sagt der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim. „Sie werden im Durchschnitt nur drei bis fünf Sekunden wahrgenommen.“ Entsprechend plakativ müssen Botschaften sein: kurze Slogans, klare Bilder, eindeutige Signale.