 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Landtagswahl: So positionieren sich die Parteien im Ländle

Plakate in Baden-Württemberg Landtagswahl: So positionieren sich die Parteien im Ländle

Plakate in Baden-Württemberg: Landtagswahl: So positionieren sich die Parteien im Ländle
12
Bald hängen sie wieder im überall im Ländle: Wahlplakate zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Laura Wallenfels/Annika Grah

Wahlplakate sind kurz und laut. Warum Parteien auf Personalisierung, abstrakte Begriffe und klare Farben setzen, erklärt Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider.

Noch ist der Wahltermin einige Wochen entfernt, doch der Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg nimmt sichtbar Fahrt auf. In den ersten Städten und Dörfern kündigt er sich an Laternenmasten, Kreuzungen und Plätzen an – mit Gesichtern, Slogans auf bunten Wahlplakaten. Nach wie vor eine der wirksamsten Instrumente der politischen Kommunikation. „Plakate sind kein Wahlprogramm“, sagt der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim. „Sie werden im Durchschnitt nur drei bis fünf Sekunden wahrgenommen.“ Entsprechend plakativ müssen Botschaften sein: kurze Slogans, klare Bilder, eindeutige Signale.

 

Dabei folgen die Parteien auch bei der Landtagswahl 2026 einem bekannten Muster. Brettschneider beschreibt drei Phasen der Plakatierung: In der ersten dominieren Köpfe und Personalisierung, danach rücken Themen stärker in den Fokus, bevor in der Schlussphase mobilisiert und explizit zur Wahl aufgerufen wird. „Nahezu alle Parteien personalisieren in der ersten Welle relativ stark“, sagt Brettschneider – besonders deutlich bei den Grünen und der FDP. CDU und SPD und AfD kombinieren ihre Spitzenkandidaten mit Themen, während Linke überwiegend auf reine Themenplakate setzen.

Cem Özdemir ohne Partei – ein riskanter Spagat

Die Parteien gehen den Wahlkampf ganz unterschiedlich an. Besonders auffällig ist dabei die Strategie der Grünen. Ihre Plakate setzen klar auf Spitzenkandidat Cem Özdemir, während das Logo in den Hintergrund tritt und der Name der Partei nur ganz klein auftaucht. „Fast scheint es so, als wolle Cem Özdemir gar nicht so stark mit den Grünen verbunden werden“, so Brettschneider, „und auch das ur-grüne Thema „Klimaschutz“ ist bislang weniger präsent als bei früheren Wahlen.“ In Umfragewerten liegen die Grünen mit 20 Prozent deutlich hinter der CDU und auch knapp hinter der AfD. Wenn die Menschen in Baden-Württemberg ihren Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, würden sich 41 Prozent für Özdemir entscheiden, nur 17 Prozent für den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel. Angesichts der unterschiedlichen Umfragewerte von Partei und Kandidat könnte die Kampagne darauf abzielen, Person und Partei bewusst zu entkoppeln.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl 2026: Haustür oder Tiktok – wenn der Politiker zwei Mal klingelt

Landtagswahl 2026 Haustür oder Tiktok – wenn der Politiker zwei Mal klingelt

Die EU hat die Möglichkeiten für gezielte Ansprachen auf sozialen Netzwerken erschwert. Viele Parteien besinnen sich wieder auf analoge Methoden – und klingeln an den Haustüren.

Ob diese Strategie aufgeht, ist aus Sicht des Kommunikationsforschers offen. Zwar könne eine beliebte Person kurzfristig positive Effekte bringen, langfristig sei die Trennung problematisch. „Die Menschen wählen den Ministerpräsidenten nicht direkt, sondern die Parteien“, betont Brettschneider. Wenn unklar bleibe, wofür eine Stimme politisch stehe – für die Partei oder für die Person –, könne das Vertrauen kosten. „Einige Wählerinnen und Wähler werden sich dann vermutlich fragen, welche Politik sie denn nun bekommen würden, wenn sie die Grünen wählen: die Politik der Partei, oder die von Cem Özdemir?“

CDU setzt auf „the normal one“

Deutlich konventioneller fällt dagegen der Auftritt der CDU aus. Beim Wahlkampfauftakt stellte die Partei ihre Kampagne rund um Spitzenkandidat Manuel Hagel vor – mit großen Porträtplakaten, klarer CDU-Zuordnung und kurzen Botschaften zu Wirtschaft, Sicherheit, Bildung und Heimat. Farbe und Design bleiben bewusst in der Parteitradition verankert, ergänzt um landesspezifische Akzente. Die CDU will Hagel als „Kandidat aus der Mitte“ positionieren: bodenständig, zupackend, nah bei den Menschen.

SPD und Linke setzten auf klassische Themen

Die Linke verzichtet in den Themenplakaten fast vollständig auf Gesichter und erzählt ihren Wahlkampf über soziale Fragen. Ihre Plakate greifen Themen auf, die laut Partei in Zehntausenden Haustürgesprächen immer wieder genannt wurden, etwa Wohnen, Gesundheitsversorgung oder faire Arbeitsbedingungen. Die SPD zieht mit dem Slogan „Weil es um Dich geht“ ins Rennen und richtet den Blick ebenfalls auf den Alltag der Menschen. Arbeit, Familie und Zukunft stehen im Zentrum, verbunden mit einer kämpferischen, aber bewusst zuversichtlichen Tonlage ihres Spitzenkandidaten Andreas Stoch.

Am 8. März wird in Baden-Württemberg gewählt. Foto: Uwe Anspach/dpa

Die FDP dagegen setzt auf Aufbruch und Selbstvertrauen. Unter dem Leitmotiv „Alles lässt sich ändern“ wirbt sie mit einem optisch deutlich verjüngten Spitzenkandidaten Hans-Ulrich Rülke für Optimismus, Leistungsbereitschaft und einen Staat, der funktioniert, ohne sich in jedes Detail einzumischen. Konfrontativer fällt der Auftritt der AfD aus. Die Kampagne ist stark auf Spitzenkandidat Markus Frohnmaier zugeschnitten und grenzt sich scharf von CDU und anderen Parteien ab. Plakatslogans wie „Illegale fürchten diesen Blick“ oder „Es sind zu viele“ unterstreichen den Fokus auf Migration und innere Sicherheit und markieren den Anspruch der AfD, als radikale Alternative wahrgenommen zu werden

Warum Plakate einfach sein müssen

Welche Themen auf Plakaten funktionieren, hängt stark von der jeweiligen Partei ab. Parteien setzen gezielt auf jene Felder, auf denen sie als besonders kompetent wahrgenommen werden wollen – und die im Moment der Stimmabgabe präsent sein sollen, so der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider. Dass viele Plakate mit abstrakten Begriffen arbeiten, ist aus seiner Sicht eine Notwendigkeit. „Im Vorbeigehen kann niemand komplexe politische Konzepte erfassen“, erklärt Brettschneider. Begriffe wie „Sicherheit“, „Erfahrung“ oder „Vertrauen“ fungierten als mentale Abkürzungen. Für Details seien andere Formate zuständig – Wahlprogramme, Flyer, Webseiten, Social Media oder der Haustürwahlkampf. Wahlplakate dienen weniger der Überzeugung, sondern vielmehr als Erinnerungshilfen für den entscheidenden Moment an der Wahlurne.

Unsere Empfehlung für Sie

Wahlkampftermin mit Merz in BaWü: Hagel: „Wir werden wieder mehr auf Ingenieure hören als auf Ideologen“

Wahlkampftermin mit Merz in BaWü Hagel: „Wir werden wieder mehr auf Ingenieure hören als auf Ideologen“

Bundeskanzler Friedrich Merz sieht Deutschland mitten im Epochenbruch. Baden-Württembergs CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sieht das als Chance zum Anpacken.

Klare Regeln für den öffentlichen Raum

Wie sichtbar dieser Wahlkampf wird, ist allerdings auch eine Frage der Regulierung. In Stuttgart dürfen Plakate mit Kandidatenporträts oder Parteilogos frühestens ab dem 25. Januar 2026 aufgehängt werden, reine Veranstaltungsankündigungen bereits ab Mitte Dezember. Die Stadt macht zudem klare Vorgaben zur Anzahl und Platzierung: Pro Partei sind maximal 2500 Plakate mit Konterfeis und 300 Veranstaltungsplakate erlaubt, jeweils bis zur Größe DIN A0. Parkanlagen sind tabu, ebenso Verkehrsschilder, bestimmte Kreuzungen oder der unmittelbare Bereich vor Fußgängerüberwegen. Damit soll verhindert werden, dass der Wahlkampf den öffentlichen Raum überlagert – und zugleich Chancengleichheit gewahrt bleiben. Spätestens drei Wochen nach der Wahl müssen alle Plakate wieder verschwunden sein.

Weitere Themen

Bilder des Bahn-Unglücks: Zug bleibt nach Kollision bei Calw im Tunnel liegen – Feuerwehr schiebt ihn raus

Bilder des Bahn-Unglücks Zug bleibt nach Kollision bei Calw im Tunnel liegen – Feuerwehr schiebt ihn raus

Glück im Unglück hatten Fahrgäste der Kulturbahn in Calw am Montag. Der Zug kollidierte mit Felsen, die Passagiere blieben jedoch unverletzt. Und die Feuerwehr schob die Bahn.
Von Ralf Klormann
Plakate in Baden-Württemberg: Landtagswahl: So positionieren sich die Parteien im Ländle

Plakate in Baden-Württemberg Landtagswahl: So positionieren sich die Parteien im Ländle

Wahlplakate sind kurz und laut. Warum Parteien auf Personalisierung, abstrakte Begriffe und klare Farben setzen, erklärt Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider.
Von Laura Wallenfels
Hohenlohekreis: Leuchtfackel fliegt - Hochzeitskorso eskaliert

Hohenlohekreis Leuchtfackel fliegt - Hochzeitskorso eskaliert

Schönster Tag im Leben? Für einen Bräutigam in Hohenlohe wohl nicht ganz: Die Polizei erwischt ihn ohne Führerschein am Steuer. Und die fahrende Festgesellschaft leistet sich noch mehr.
Bad Herrenalb: Jugendlicher soll Mädchen in Chat erpresst und bedroht haben

Bad Herrenalb Jugendlicher soll Mädchen in Chat erpresst und bedroht haben

Im Kurort Bad Herrenalb sorgten vor einem Jahr Graffiti- Schmierereien für Aufsehen und Unruhe. Denn die Spuren führen in eine sadistische Onlinegruppierung - und in ein Kinderzimmer.
Auto und Niqab: Verhüllte Frauen dürfen nicht Auto fahren

Auto und Niqab Verhüllte Frauen dürfen nicht Auto fahren

Eine Muslima darf nicht mit voll verschleiertem Gesicht hinters Steuer. Die Zahl bisher erteilter Ausnahmegenehmigungen spricht eine klare Sprache.
Von Christian Gottschalk
Lotto: Tipperin aus Baden-Württemberg sahnt fast zwei Millionen ab

Lotto Tipperin aus Baden-Württemberg sahnt fast zwei Millionen ab

Ein Batzen Geld für eine Tipperin aus dem Südwesten: Sie hat eine große Summe beim Lotto gewonnen. Nicht der erste Geldsegen für Glücksspieler aus dem Land im noch jungen Jahr.
Heidelberg: Wohnsitzloser stirbt bei Brand in Gartenhütte

Heidelberg Wohnsitzloser stirbt bei Brand in Gartenhütte

Ein Mann ist bei einem Brand in einer Gartenhütte in Heidelberg gestorben. Er soll die Holzhütte zum Schlafen und Wohnen benutzt haben. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.
Unfreiwillig Single: „Ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen“

Unfreiwillig Single „Ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen“

Jack aus dem Alb-Donau-Kreis ist 23 Jahre alt und auf der Suche nach einer Partnerin. Was er dafür schon alles unternommen hat und warum er jetzt sogar eine Selbsthilfegruppe gründet.
Von Nadja Ruranski
Sigmaringen: Angreifer schlagen Patient im Krankenhaus - Festnahmen

Sigmaringen Angreifer schlagen Patient im Krankenhaus - Festnahmen

Ein Patient wird in seinem Krankenhauszimmer attackiert. Die Polizei nimmt drei Tatverdächtige fest - sie sollen den Mann gekannt haben. Viele Fragen sind offen.
Fragen und Antworten: Was man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen muss

Fragen und Antworten Was man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen muss

Wer darf wählen, welche Aufgaben hat der Landtag und wie funktioniert Landespolitik? Die wichtigsten Antworten auf Fragen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg.
Von Laura Wallenfels
Weitere Artikel zu Landtagswahl Plakate
 
 