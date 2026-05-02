Posten in der neuen Koalition Grün-Schwarz spart offenbar kaum an den Staatssekretären
Die Grünen wollen zwar einen Staatssekretär einsparen, trotzdem dürfte die Zahl der Kabinettsposten und Staatssekretäre in der neuen Landesregierung kaum sinken.
Die Grünen wollen zwar einen Staatssekretär einsparen, trotzdem dürfte die Zahl der Kabinettsposten und Staatssekretäre in der neuen Landesregierung kaum sinken.
Die neue grün-schwarze Landesregierung hat es offenbar nicht leicht, das versprochenen Sparvorhaben bei sich selbst einzulösen. Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hatte vor der Wahl versprochen, er wolle die Zahl der Regierungsmitglieder verringern. Das scheint dem Vernehmen nach nun aber nicht gelungen, obwohl Özdemir am Samstag ankündigte, dass die Grünen in dem von ihnen geführten Bauministerium auf einen Staatssekretärsposten verzichten wollen. „Ich löse ein, dass wir eher sparsam unterwegs sind“, sagte er am Rande der Kreisvorsitzenden-Konferenz der Grünen in Stuttgart am Samstag. Grüne und CDU informierten am Samstag Parteigremien über Eckpunkte der Koalitionsverhandlungen.