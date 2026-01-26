Was planen CDU, FDP und Grüne in der Bildung? Welche Ideen verfolgen SPD und Linke beim Thema Wohnen? Und wohin steuert die AfD? Darüber geben die Wahlprogramme Auskunft.

Annika Grah 26.01.2026 - 11:26 Uhr

Wirtschaft, Wohnen, Sicherheit und Bildung – die sechs großen Parteien im Land setzen in ihren Wahlprogrammen ganz unterschiedliche Schwerpunkte – und liegen teilweise gar nicht so weit auseinander. Grüne, CDU, FDP und SPD haben Ideen für die Wirtschaft ganz vorn im Wahlprogramm – sie wollen die Rahmenbedingungen nicht nur für die schwächelnde Autoindustrie verbessern. Bürokratieabbau steht ganz oben in den Wahlprogrammen, ebenso Schwerpunkte bei der Bildung.