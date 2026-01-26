Was planen CDU, FDP und Grüne in der Bildung? Welche Ideen verfolgen SPD und Linke beim Thema Wohnen? Und wohin steuert die AfD? Darüber geben die Wahlprogramme Auskunft.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Wirtschaft, Wohnen, Sicherheit und Bildung – die sechs großen Parteien im Land setzen in ihren Wahlprogrammen ganz unterschiedliche Schwerpunkte – und liegen teilweise gar nicht so weit auseinander. Grüne, CDU, FDP und SPD haben Ideen für die Wirtschaft ganz vorn im Wahlprogramm – sie wollen die Rahmenbedingungen nicht nur für die schwächelnde Autoindustrie verbessern. Bürokratieabbau steht ganz oben in den Wahlprogrammen, ebenso Schwerpunkte bei der Bildung.

 
  • Die CDU will Sonderwirtschaftszonen einführen, in denen bestimmte landesrechtliche Beschränkungen ausgesetzt werden können, um Forschung und Entwicklung zu fördern. Das komplette Wahlprogramm finden Sie hier.
  • Die Grünen setzen auf Kontinuität. In der Wirtschaftspolitik wollen sie die eingesetzten Innovationscampus fortsetzen und ausbauen, in der Bildungspolitik geht es weiter um frühkindliche Bildung. Hier finden Sie das komplette Programm.
  • Die SPD wartet mit einem Staatsfonds für Baden-Württemberg auf, der Firmen bei der Transformation unterstützen soll, wenn sie auf Geschäftsmodelle mit Nachhaltigkeit setzen. Außerdem hält sie an der Idee einer Landeswohnbaugesellschaft fest. Was die Sozialdemokraten ansonsten planen, lesen Sie hier.
  • Die FDP setzt wie andere Parteien auch stark auf Bürokratieabbau: So sollen Meldepflichten entfallen und Sunset-Klauseln für Gesetze und Verordnungen eingeführt werden. Die Verwaltung wollen die Liberalen radikal verschlanken. Wie das gehen soll, lesen Sie hier im Wahlprogramm.
  • Die AfD wartet mit einem Neun-Punkte-Programm für die ersten 100 Tage auf. Die Partei geht selbstbewusst mit einem Ministerpräsidentenkandidaten ins Rennen, obwohl eine Regierungsbeteiligung eher unwahrscheinlich ist. Welche Ideen die AfD ansonsten hat, können Sie hier nachlesen.
  • Die Linke setzt das Thema Wohnen an oberster Stelle. Im Haustürwahlkampf zücken die Kandidaten die Mietwucher-App der Partei. Das hat bereits bei der Bundestagswahl gut funktioniert. Im Wahlprogramm . Das komplette Programm finden Sie hier.