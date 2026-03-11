Regierungsbildung im Land: Die CDU in Baden-Württemberg verliert jedes Maß – als gehöre das Land ihr

Die CDU in Baden-Württemberg verliert in ihrem Frust über den Ausgang der Landtagswahl jedes Maß. Dieses Gebaren beschädigt die Reputation der Christdemokraten und weckt Zweifel an ihrer Regierungsfähigkeit. CDU-Vorstandsmitglied Christian Bäumler stellt als Bedingung für die Wahl von Cem Özdemir zum Ministerpräsidenten durch den Landtag, die Grünen müssten das Wahlprogramm der CDU komplett übernehmen. „Wenn er erwartet, dass wir ihm als Ministerpräsident eine Chance geben, dann muss er das Regierungsprogramm eins zu eins übernehmen“, sagte Bäumler der Nachrichtenagentur dpa. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass die CDU im Kabinett nicht überstimmt werde und ein Ministerpräsident Özdemir im Bundesrat nicht gegen den Willen der CDU abstimme.