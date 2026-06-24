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Rentenkommission Beamte verschont? Nur auf kurze Sicht

Rentenkommission: Beamte verschont? Nur auf kurze Sicht
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Die Vorsitzenden der Kommission, Constanze Janda (2.v.l) und Frank-Jürgen Weise (2.v.r), übergeben den rund 80-seitigen Bericht der Alterssicherungskommission an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Die Beamten bleiben nicht außen vor: Die Rentenkommission empfiehlt zwar nicht ihre Einbeziehung in die gesetzliche Rente – dafür aber etliche weitere Sparmaßnahmen.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Können sich die Staatsdiener zufrieden zurücklehnen? Laut der Alterssicherungskommission sollen künftige Beamte nicht – wie etwa von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gefordert – in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.

 

Es schien die größte Bedrohung für die Beamten zu sein, nun werden sie an der Stelle verschont. Dieser Weg sei rechtlich zu kompliziert, wird argumentiert. Während sich der Deutsche Beamtenbund an der Stelle „weitestgehend bestätigt“ fühlt, wie sein Vorsitzender Volker Geyer betont, kommt bei Nicht-Beamten neuer Verdruss hoch.

„Anhebung des Renteneintrittsalters trifft viele Beschäftigte“

Der Landesbund-Chef Kai Rosenberger kritisiert an dem Konzept der Kommission, dass „eine pauschale Anhebung des Renteneintrittsalters oder die Abschaffung von Ausnahmen nach langen Beitragsjahren viele Kolleginnen und Kollegen in körperlich belastenden Berufen unverhältnismäßig treffen würde“, wie er unserer Zeitung sagte. Im öffentlichen Dienst wären da unter anderem die Straßenwärter betroffen.

Lobend hebt er die Empfehlung an Bund und Länder heraus, Vorsorgeverpflichtungen für künftige Pensionszahlungen zu stärken – und vor allem die Erkenntnis der Kommission, dass „eine Einbeziehung der Beamten in die Gesetzliche Rentenversicherung wirtschaftlich nicht sinnvoll ist“.

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Tatsächlich ist deren „Empfehlung 21“ überaus defensiv formuliert: „Die Kommission sieht eine Erwerbstätigenversicherung, in die neben abhängig Beschäftigten auch Selbstständige, Beamte, Abgeordnete und Vorstände von Aktiengesellschaften einbezogen sind, als Idealbild der Alterssicherung an.“ Allerdings werde dieses Idealbild „in absehbarer Zeit womöglich schwer zu erreichen sein“.

So weit – so günstig für die Staatsbediensteten. Die Anregungen auf den Folgeseiten haben es allerdings in sich. Der Sprengstoff verbirgt sich in so harmlosen Sätzen wie: „Alle bereits erfolgten sowie künftigen Anpassungen des Rentenrechts sollten wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden.“ Da geht es insbesondere um den Höchstsatz für die Pension von Beamten, der bisher 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge beträgt. Maßgeblich ist die jeweils letzte Besoldung. Die Kommission fordert die Dienstherrn auf, den Ruhegehaltshöchstsatz abzusenken, um die Unterschiede zum gesetzlichen Rentenniveau auszugleichen.

Der Ruhegehaltshöchstsatz soll abgesenkt werden

Ferner plädieren die Experten auch in bestehenden Beamtenverhältnissen für eine Verlängerung der sogenannten Wartezeit nach der letzten Beförderung „von derzeit zwei Jahren auf fünf bis zehn Jahre“. Im Vergleich zum Rentenrecht, bei dem die Rentenhöhe vom Entgeltverlauf während der gesamten Erwerbsbiografie abhänge, sei diese Regelung besonders günstig für die Beamten, heißt es. Das Verfassungsgericht habe 1999 schon zwei Jahre kritisch gesehen. „Die Änderungen der gesamtgesellschaftlichen Lage gebieten jedoch eine rechtliche Neubewertung“, meinen die Wissenschaftler.

Darüber hinaus mahnt die Rentenkommission, „ausreichende Rücklagen für die späteren Pensionen zu schaffen“. Und „ab sofort“ sollte „die Zahl der Verbeamtungen deutlich reduziert werden“. Denn die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse sollte sich auf die hoheitlichen Aufgaben beschränken, die mit Grundrechtseingriffen im engeren Sinne verbunden sind. Gemeint sind „öffentliche Gewalt, Befehl und Zwang“ – Verbeamtungen seien nur noch in dieser sogenannten Eingriffsverwaltung vorzunehmen. Lehrer wären demnach außen vor.

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Die Frage wird nun sein, ob sich Kanzler und Arbeitsministerin an ihren eigenen Anspruch halten, das „Gesamtkunstwerk“ der Empfehlungen umzusetzen – also auch bei den Staatsdienern und wissend um mögliche Konflikte mit der Beamtenschaft und die hohen rechtlichen Hürden bei Veränderungen im Beamtenrecht. Der Wissenschaftler Peter Bofinger, selbst Mitglied der Rentenkommission, sieht allemal Handlungsdruck für die Regierung, auf diese Vorschläge einzugehen. Dieser Druck entstehe schon durch die knappen Haushaltskassen – der Staat benötige dringend Sparmöglichkeiten.

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