Rentenkommission Beamte verschont? Nur auf kurze Sicht
Die Beamten bleiben nicht außen vor: Die Rentenkommission empfiehlt zwar nicht ihre Einbeziehung in die gesetzliche Rente – dafür aber etliche weitere Sparmaßnahmen.
Die Beamten bleiben nicht außen vor: Die Rentenkommission empfiehlt zwar nicht ihre Einbeziehung in die gesetzliche Rente – dafür aber etliche weitere Sparmaßnahmen.
Können sich die Staatsdiener zufrieden zurücklehnen? Laut der Alterssicherungskommission sollen künftige Beamte nicht – wie etwa von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gefordert – in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen.
33 Vorschläge hat eine 13-köpfige Kommission für eine große Rentenreform gemacht. Kanzler Friedrich Merz stellt sich zu 100 Prozent hinter die Empfehlungen. Wir stellen die gesamten Empfehlungen (in Auszügen) im Wortlaut vor.