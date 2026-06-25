Nach der Übergabe des Berichts der Alterssicherungskommission hat die Bundesregierung deutlich gemacht, dass sie die Vorschläge grundsätzlich umsetzen will. Doch bis wann?
Der Bericht enthält 33 Empfehlungen, die nach Darstellung von Bundeskanzler und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas als Gesamtpaket verstanden werden sollen. Einzelne Punkte herauszugreifen und andere wegzulassen, lehnt die Regierung ausdrücklich ab. In der Pressekonferenz am Dienstag wurde mehrfach betont, dass die Maßnahmen ineinandergreifen und nur gemeinsam ihre Wirkung entfalten sollen.