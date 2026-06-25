Nach der Übergabe des Berichts der Alterssicherungskommission hat die Bundesregierung deutlich gemacht, dass sie die Vorschläge grundsätzlich umsetzen will. Doch bis wann?

Der Bericht enthält 33 Empfehlungen, die nach Darstellung von Bundeskanzler und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas als Gesamtpaket verstanden werden sollen. Einzelne Punkte herauszugreifen und andere wegzulassen, lehnt die Regierung ausdrücklich ab. In der Pressekonferenz am Dienstag wurde mehrfach betont, dass die Maßnahmen ineinandergreifen und nur gemeinsam ihre Wirkung entfalten sollen.

Wann soll die neue Rentenreform beschlossen werden? Der politische Zeitplan ist ambitioniert. Nach Angaben des Bundeskanzlers soll der weitere Ablauf zunächst im Koalitionsausschuss besprochen werden. Dort soll es vor allem um die Frage gehen, wie die Empfehlungen der Kommission in konkrete Gesetzgebung überführt werden können.

Anschließend soll das Bundesarbeitsministerium einen oder mehrere Gesetzentwürfe vorbereiten. Ziel der Bundesregierung ist es, die notwendigen Entscheidungen im zweiten Halbjahr 2026 zu treffen.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas nannte als Ziel, spätestens nach der Sommerpause beziehungsweise bis zum Ende des Jahres in die erste Gesetzgebung einzusteigen. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass viele Details noch ausgearbeitet werden müssen. Das betrifft unter anderem die genaue Reihenfolge der Gesetzesvorhaben und die konkrete Ausgestaltung einzelner Maßnahmen.

Tritt die Rentenreform schon 2026 in Kraft?

Nach derzeitigem Stand ist offen, ob bereits 2026 erste Änderungen tatsächlich in Kraft treten. Wahrscheinlicher ist, dass 2026 zunächst die Gesetzgebung beginnt. Welche Regelungen dann ab 2027, später oder schrittweise gelten, hängt von den konkreten Gesetzentwürfen ab.

Die Bundesregierung signalisiert zwar Eile. Der Kanzler sagte, die Probleme duldeten keinen Aufschub. Zugleich ist klar: Eine Rentenreform dieser Größenordnung lässt sich nicht mit einem einzigen politischen Beschluss sofort umsetzen.

Die Vorschläge betreffen unter anderem Beitragssätze, Rentenniveau, Altersgrenzen, Kapitalrente, Erwerbsminderung, Selbständige, Abgeordnete und perspektivisch auch Beamte. Viele Punkte müssen deshalb noch juristisch und politisch ausgearbeitet werden.

Was soll sich durch die Reform ändern?

Ein zentraler Punkt ist die Einführung einer zusätzlichen kapitalgedeckten Komponente innerhalb der gesetzlichen Rente. Dieser Kapitalanteil soll schrittweise bis 2031 aufgebaut werden. Die gesetzliche Rente würde dadurch nicht ersetzt, sondern ergänzt.

Nach dem Vorschlag der Kommission soll diese Kapitalrente paritätisch finanziert werden, also von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam. Ab 2031 soll sie den Beitragssatz um zwei Prozentpunkte erhöhen. Die Bundesregierung stellt dies als Investition in ein langfristig höheres Gesamtversorgungsniveau dar.

Gleichzeitig soll der Nachhaltigkeitsfaktor wieder stärker wirken. Das bedeutet: Renten sollen weiter steigen, aber künftig langsamer als die Löhne. Rentenkürzungen wurden in der Pressekonferenz ausdrücklich ausgeschlossen.

Was passiert ab 2031?

Das Jahr 2031 spielt in mehreren Punkten eine wichtige Rolle. Zum einen soll der neue Kapitalanteil bis dahin schrittweise aufgebaut werden. Zum anderen läuft nach den Angaben aus der Pressekonferenz die bisherige Haltelinie beim Rentenniveau nach geltendem Recht 2031 aus.

Für die Übergangszeit schlägt die Kommission einen Übergangsfaktor vor. Neue Rentner sollen beim Renteneinstieg mindestens ein Rentenniveau von 48 Prozent erreichen, bis die Kapitalrente ausreichend wirkt.

Das bedeutet aber nicht, dass alle Renten dauerhaft bei 48 Prozent festgeschrieben würden. Nach dem Renteneintritt sollen Dämpfungsfaktoren greifen. Die Renten würden nach den Vorschlägen also weiter steigen, aber nicht in jedem Fall vollständig mit der Lohnentwicklung mithalten.

Was ist mit der Rente mit 63?

Auch bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren sind Änderungen vorgesehen. Die Kommission empfiehlt, diese Regelung frühestmöglich zu verändern. Zugleich sollen aber Vertrauensschutz und Übergangsfristen gelten.

Wer sich bereits konkret auf einen baldigen Renteneintritt eingestellt hat, soll demnach nicht abrupt von neuen Regeln getroffen werden. In der Pressekonferenz wurde auf mögliche verfassungsrechtliche Vorlaufzeiten verwiesen.

Die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen, soll grundsätzlich bestehen bleiben. Allerdings soll dies dann mit Abschlägen verbunden sein, damit die frühere Rente nicht zulasten der Versichertengemeinschaft geht.

Wie sicher ist die Umsetzung?

Politisch ist der Wille zur Umsetzung derzeit klar formuliert. Der Kanzler bezeichnete die Empfehlungen nicht als akademische Übung, sondern als konkrete Vorarbeit für die Gesetzgebung. Auf die Frage nach einem möglichen Scheitern sagte er sinngemäß, Scheitern sei keine Option.

Trotzdem ist die Reform noch nicht beschlossen. Entscheidend wird sein, ob die Koalitionsfraktionen das Gesamtpaket mittragen. Arbeitsministerin Bas betonte, dass am Ende der Bundestag entscheidet.

Widerstand gegen einzelne Punkte ist absehbar, insbesondere bei der Rente mit 63, der Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung und den höheren Beiträgen für die Kapitalrente.

Ab wann gilt die neue Rentenreform?

Ein genaues Inkrafttreten der neuen Rentenreform 2026 steht noch nicht fest. Der Zeitplan der Regierung sieht bisher so aus: Beratung im Koalitionsausschuss, Ausarbeitung eines oder mehrerer Gesetzentwürfe, erste Gesetzgebung nach der Sommerpause und politische Entscheidungen im zweiten Halbjahr 2026.

Für Versicherte und Rentner heißt das: 2026 ist voraussichtlich das Jahr der politischen Entscheidung, nicht zwingend das Jahr, in dem alle Änderungen wirksam werden. Viele Reformteile dürften schrittweise greifen. Besonders wichtig wird das Jahr 2031, weil bis dahin die Kapitalrente aufgebaut werden soll und die bisherige Haltelinie beim Rentenniveau ausläuft.