Rentenreform: Überfällige Reparaturen

Rente mit 70 nach 2090? Wenn das in Deutschland schon als Zumutung gilt, sind wir tatsächlich nicht mehr konkurrenzfähig in der Welt des 21. Jahrhunderts. Die Perspektive einer längeren Lebensarbeitszeit ist einer der Punkte im Vorschlagskatalog der Rentenkommission, über die manche sich ereifern werden. Doch es ist vernünftig und dringend notwendig, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln, wozu die Experten raten. Wer sich dagegen sträubt, verschließt die Augen vor der Realität. Die Generation, die erst mit 70 Rente erhält, geht jetzt noch in den Kindergarten. Die Regierung steht vor einer Jahrhundertaufgabe.

Wenn Kanzler Friedrich Merz und Co. sich diese Rentenreform zerreden ließen, würden sie sich selbst einen vorzeitigen Rentenbescheid ausstellen: Dann wäre diese Bundesregierung reif für den politischen Vorruhestand. Es geht hier nicht nur um die Rente, sondern letztlich um die finanzielle Stabilität, die demografische Resilienz des Sozialstaats. Was dieser sehr vielen an Wohlergehen bis ins hohe Alter verspricht, werden immer weniger Menschen bezahlen müssen. Dazu bedarf es dringender Reparaturen – vor allem an der Mechanik des Rentensystems.

Wohlstandsgarantie zum Nulltarif gibt es nicht

Was die Rentenkommission an diesem Dienstag an Reformideen unterbreiten wird, mutet vielen Bürgern und Bürgerinnen etwas zu. Aber eine Wohlstandsgarantie zum Nulltarif gibt es allenfalls in Märchen vom Schlaraffenland. Die zeitlupenhafte Annäherung an eine Rente mit 70 in ferner Zukunft ist keine Zumutung. Sie ergibt sich zwangsläufig, wenn Mathematik und Demografie nicht schlichtweg ignoriert werden, wovor der Kanzler zu Recht gewarnt hat.

Die wirklichen Zumutungen sind ausgewogen und fair verteilt. Was als „Rente mit 63“ eingeführt wurde, bekommt ein Ablaufdatum. Profitiert davon haben weniger die notorisch zitierten Dachdecker als vielmehr Leute, die es sich leisten konnten. Die neue Kapitalrente bürdet Unternehmen weitere Soziallasten auf und verlangt von Arbeitnehmern einen Verzicht auf Nettolohn. Damit würde aber ein Reformschritt nachgeholt, der andernorts eine lukrative Altersvorsorge gewährleistet und der Generation jüngerer Beitragszahler die Perspektive auf eine auskömmliche Rente eröffnet.

Schönheitsfehler: Mütterrente bleibt

Die größte Zumutung für die Rentenversicherung bleibt offenbar ein Tabu: die Mütterrente. So wünschenswert sie familienpolitisch sein mag, so sehr belastet sie den Staat und die Gemeinschaft der Versicherten. Es handelt sich um einen eminent teuren Kostenfaktor, für den keine Beiträge geleistet werden. Bedauerlich ist darüber hinaus, dass den Spitzenverdienern im Ruhestand nicht mehr zugemutet wird: den Beamten und Pensionären. Es bleibt wohl bei der Zwei-Klassen-Gesellschaft im Alter.

Noch bevor die Vorschläge der Reformkommission auf dem Tisch liegen, hat das Konzert der Mäkeleien begonnen. Die einen begehren auf, um Belastungen für Interessengruppen abzuwehren. Die anderen schimpfen aus ideologischen Gründen. Und dann gibt es Stimmen, die immer alles schlecht finden und so tönen, als wüssten sie es besser. Es ist geradezu aberwitzig, dass ausgerechnet sie bei Wählern den größten Anklang finden.

Jetzt geht es aber nicht um leere Versprechungen, sondern um eine Reform, die eine zentrale Frage beantworten muss: Wie können wir die Rentenversicherung für alle Generationen bezahlbar halten? So hat das Sozialministerin Bärbel Bas formuliert. Manchmal hat auch sie recht. Das gilt ebenso für ihre Erkenntnis, dass es sich bei dem Reformkonzept um ein „Gesamtkunstwerk“ handle. Ein solches wird nicht kunstvoller, wenn an ihm geflickschustert wird.