Rentenreform Überfällige Reparaturen
Die Reformideen für die Rente muten vielen vieles zu – sind aber sachgerecht und fair, meint unser Autor Armin Käfer.
Die Reformideen für die Rente muten vielen vieles zu – sind aber sachgerecht und fair, meint unser Autor Armin Käfer.
Rente mit 70 nach 2090? Wenn das in Deutschland schon als Zumutung gilt, sind wir tatsächlich nicht mehr konkurrenzfähig in der Welt des 21. Jahrhunderts. Die Perspektive einer längeren Lebensarbeitszeit ist einer der Punkte im Vorschlagskatalog der Rentenkommission, über die manche sich ereifern werden. Doch es ist vernünftig und dringend notwendig, das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln, wozu die Experten raten. Wer sich dagegen sträubt, verschließt die Augen vor der Realität. Die Generation, die erst mit 70 Rente erhält, geht jetzt noch in den Kindergarten. Die Regierung steht vor einer Jahrhundertaufgabe.
Donald Trump ist ein Meister darin, andere – wie der neue Linken-Co-Chef Luigi Pantisano – üben noch: Im Verbalisieren von „Killerphrasen“.