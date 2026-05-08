Tausende junge Männer sind offenbar nicht bereit, den für sie verpflichtenden Fragebogen zum neuen Wehrdienst auszufüllen. Der Wehrbeauftragte Henning Otte sagt, was er davon hält.
08.05.2026 - 21:10 Uhr
Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte (CDU), sieht Sanktionen für 18-jährige Männer, die den Fragebogen zum neuen Wehrdienst ignorieren, nur als Ultima Ratio. Wer in Deutschland Rechte und Pflichten wahrnehme, sollte zwar bereit sein, auf staatliche Schreiben zu reagieren, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.