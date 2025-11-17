Friedrich Merz ist in der Bredouille, weil junge Unionsabgeordnete das Rentenpaket blockieren wollen. Welche Auswege gibt es?
Koalitionsbruch, Regierungs-Aus, Minderheitsregierung – von all dem, was im herbstlichen Berlin derzeit so geraunt wird, will Friedrich Merz (CDU) nichts wissen. „Ausgeschlossen“, sagt der Kanzler dazu, der vielmehr „alles tun“ will, um die Koalition zum Erfolg zu führen. Dafür muss er allerdings unter anderem erstmal das Rentenproblem lösen. Schwarz-Rot hat vereinbart, bis zum Jahr 2031 das Rentenniveau bei 48 Prozent zu stabilisieren. Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis der Rente eines Durchschnittsverdieners nach 45 Beitragsjahren zum mittleren Lohn. Der Knackpunkt des Streits ist, wie es nach 2031 weitergeht.