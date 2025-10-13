Silvester vor 25 Jahren Als die Silvester-Feier auf dem Schlossplatz im Böller-Chaos endete
Die Stadt verzichtet auf die Schlossplatz-Party zum Jahreswechsel. Kehrt damit auch der Krawall zurück? Erinnerungen an das Böller-Chaos vor 25 Jahren.
Der erfahrene Dienstgruppenführer eines nahen Polizeireviers steht fassungslos vor der zertrümmerten Glastür des Kunstgebäudes am Stuttgarter Schlossplatz. „Sowas hab’ ich noch nie erlebt“, sagt er. „Dass die auf uns mit Böllern schießen, ist ja normal, aber das? Wie Ballermann! Seit Stunden kriegt man keinen Rettungswagen mehr!“ Verletzte am Gehweg auf Tragen, in Notzelten in der Bolzstraße medizinisch versorgt, Zehntausende im Visier von Raketen und Böllern, ein Scherbenmeer – und die zentrale Feier zur Begrüßung des Jahres 2000 ein Scherbenhaufen.