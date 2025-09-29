Sparkurs im Kreis Göppingen Die Streichliste des Landrats
Teil-Verkauf der Klinik, Rotstift beim Sozialen und Stellenabbau: Bei einer Klausur hat Landrat Markus Möller den Kreisräten seine Sparvorschläge unterbreitet. Das steht auf der Liste.
Teil-Verkauf der Klinik, Rotstift beim Sozialen und Stellenabbau: Bei einer Klausur hat Landrat Markus Möller den Kreisräten seine Sparvorschläge unterbreitet. Das steht auf der Liste.
Bevor der neue Göppinger Landrat Markus Möller (CDU) in zwei Wochen seinen ersten Haushaltsentwurf im Kreistag einbringt, hat er die Mitglieder des Kreistags zu einer Klausur hinter verschlossenen Türen gebeten. Dort konnten sie einen Blick auf Möllers Streichliste mit seinen Vorschlägen werfen, um den hoch verschuldeten Landkreis zu entlasten. Wobei die Liste im Moment eher noch ein Wunschzettel ist, denn das letzte Wort hat der Kreistag, er kann den Empfehlungen zustimmen, muss aber nicht.