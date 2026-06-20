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SPD-Parteitag SPD-Landesspitze im geistigen Tiefflug

SPD-Parteitag: SPD-Landesspitze im geistigen Tiefflug
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Die neue SPD-Landesvorsitzenden Robin Mesarosch und Isabell Cademartori: Wer „verarscht“ hier wen? Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Politik als Comicstrip: Die neue SPD-Spitze weiß keine Antwort auf die Krise der Landespartei, kommentiert Reiner Ruf

Ihr wichtigstes Ziel haben Isabell Cademartori und Robin Mesarosch mit der Wahl zum Führungsduo der Landes-SPD erreicht: Ein Sitz im nächsten Bundestag scheint gesichert. Cademartori hatte im vergangenen Jahr den Wiedereinzug ins Parlament auf einem Listenplatz knapp geschafft, Mesarosch jedoch nicht. Er verlor nach vier Jahren sein Mandat. Als SPD-Landeschefs entscheiden die beiden, sofern sie sich im Amt halten, über die vorderen Listenplätze für die Bundestagswahl und damit auch über ihre eigene Zukunft. Dieser Mechanismus fördert seit jeher das Interesse von Bundestagsabgeordneten für den Landesvorsitz.

 

Nach der deprimierenden Niederlage bei der Landtagswahl im März hatte sich der außerhalb seiner Social-Media-Blase unbekannte Mesarosch mit einer „Wutrede“ gegen das SPD-Establishment hervorgetan. „Wir werden verarscht“, fauchte er. Mesarosch fand mit seiner Abrechnung großen Widerhall. Dabei war leicht zu erkennen, dass hinter der heißen Wut kalte Berechnung steckte. Ein Apparatschik rechnete mit Leuten ab, die er zu Apparatschiks erklärte. Deutlich wurde: Da folgt noch was. Und tatsächlich, es kam die Bewerbung für den Landesvorsitz, für die er die Mannheimerin Cademartori für ein Tandem gewann. Die beiden setzten sich in einer Mitgliederbefragung durch, auf einem Landesparteitag in Ulm wurde das Duo inthronisiert.

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Dort ergab sich der zumindest vorläufige Befund: Wenn irgendjemand die Landespartei „verarscht“, dann ist es Mesarosch. Denn eine Antwort, wie es mit der SPD aufwärts gehen könnte, blieb er rundum schuldig. Es sei denn, man erkennt in seinem als audiovisueller Comicstrip dargebotenen Auftritt ein kommunikatives Erfolgsrezept. Um Worte ringend marschierte er auf der Bühne von links nach rechts, von rechts nach links, so dass dem Publikum ganz schwindlig werden musste bei dem beständigen Kopfverdrehen. Wem käme da nicht Rilkes Zeilen über den im Käfig gefangenen Panther in den Sinn: „Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe / so müd geworden, daß er nichts mehr hält. / Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe / und hinter tausend Stäben keine Welt.“

Politik, dargeboten als Social-Media-Clip, ist kein Konzept, sondern ein Offenbarungseid – unwürdig einer SPD, die immer stolz war auf ihr intellektuelles Potenzial. Parteitagsrhetorik ist besonders. Auch der CDU-Landeschef Manuel Hagel mied bei seiner Wahl vor zweieinhalb Jahren Inhalte, so gut es ging. Aber er präsentierte eine stimmige Erzählung. Das Zuhören machte Freude und bereitete keine Qual. Cademartori wirkte in Ulm im Vergleich seriöser als Mesarosch. Über die Lage in Baden-Württemberg sprach weder die eine noch der andere.

Aus der geistigen Grabbelkiste

Die neue Parteispitze ist ein Hilfeschrei, ein Ausdruck von Verzweiflung. Die Botschaft lautet: Wenn es auf die seriöse Art nicht klappt, dann versuchen wir es jetzt mit Politik aus der geistigen Grabbelkiste. Dies konsequent umgesetzt, wäre das Ende der SPD, jedenfalls jener SPD, wie sie bisher gekannt und immer noch geschätzt wird. Sie ist von ihrer Herkunft her die Partei an der Frontlinie zwischen Kapital und Arbeit. Es soll gerecht zugehen in der Gesellschaft, aber von nichts kommt nichts, Wohlstand muss erwirtschaftet werden. „Wir müssen diejenigen schützen, die fleißig sind“, sagte ein Delegierter – und meinte damit Arbeitnehmer und Handwerker. Das ist der Kern. Über Döner-Essen und Gendersprache sollen sich CDU und Grüne, AfD und Linke streiten. Die meiste Zeit verbringen die meisten Menschen bei der Arbeit. Dort gibt es genug zu tun für diese in Ehren ergraute, in Deutschland weiterhin unersetzliche SPD.

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