Stadt Stuttgart und EnBW einig: Endet der Streit um den Rückkauf des Stuttgarter Wassernetzes?

Die Stadt nimmt drei Jahre nach dem gescheiterten Kompromiss mit der EnBW Baden-Württemberg-Tochter Netze BW Wasser GmbH zum Rückkauf des Wassernetzes im Jahr 2042 einen weiteren Anlauf zur Beendigung der Rechtsstreitigkeiten. Laut einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion hat der Vorsitzende, Stadtrat Alexander Kotz, in den vergangenen Monaten „intensive und vertrauliche Gespräche mit zahlreichen Akteuren“ geführt, um zu einer ausgeglichenen Vereinbarung als 2022 zu kommen.

Unter seiner Federführung haben sich nach Informationen unserer Zeitung neben der Union auch die Grünen, FDP, Freie Wähler und die AfD geeinigt. Aktuell würde ein Eigentümer- und Betreiberwechsel für die Bürger keine Vorteile bringen, „sondern lediglich hohe Belastungen für die Stadt bedeuten“, so Kotz. Mit der Vereinbarung sei das Ende der jährlich verlängerten Konzession im Jahr 2042 „rechtlich eindeutig geregelt“.

2022 gab es noch keine Mehrheit

Der 2022 präsentierte Vorschlag war von der öko-sozialen Mehrheit als unzureichend bezeichnet abgelehnt worden. Sie befürchtete, bei veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen würde eine kommunale Trägerschaft erschwert. Sie sah zu wenig Mitspracherechte in der Netze BW Wasser, monierte eine fehlende explizite Regelung über eine Übertragung der Mitgliedschaften in den Zweckverbänden der Wasserversorgung. Und sie kritisierte, dass die Übertragung der Grundstücke, auf denen sich Anlagen wie Hochbehälter befinden, nicht geregelt gewesen sei. Es wurde befürchtet, dass der Versorger seine Aktionäre dann mit hohen Pachtzahlungen begünstigen könnte.

Die lange Laufzeit von 20 Jahren des bereits 2013 ausgelaufenen Konzessionsvertrags war für die Ratsmehrheit damals inakzeptabel – nun heißt es anpreisend, es gehe um eine „geringere Laufzeit“ von 17 Jahren. Würden sich Gesetze, etwa auf EU-Ebene, ändern, würde die Netze BW Wasser zu „sofortigen Verkaufsverhandlungen“ verpflichtet. Von einer Pflicht zur Einigung ist nicht die Rede. Die Stadt soll drei statt nur zwei Aufsichtsratssitze im Unternehmen erhalten und mit der Übertragung eines Geschäftsanteils ohne Kapitaleinlage „umfassende Mitsprache- und Schutzrechte“. Und die Mitgliedschaften in den Zweckverbänden der Wasserversorgung würden auch übertragen. Wichtig ist CDU-Chef Kotz auch „die verbindliche Option des Erwerbs der Betriebsgrundstücke mit dem Wassernetz“.

Stadt wirbt für den Kompromiss

Zuletzt zuckten die Streitparteien im November 2024, als der Rechtsstreit vor dem Landgericht auf Ende Mai dieses Jahres vertagt worden war. Gespräche im Frühjahr hatten zu diesem Zeitpunkt offenbar schon „mit dem Ziel einer Einigung“ in die Anpassung des damaligen Vergleichsvorschlag gemündet.

Die Verwaltung wirbt für die Einigung mit dem Hinweis, das Gericht könnte irgendwann einen Rückübertragungsanspruch des Wassernetzes verneinen. Der Vergleich stelle auch deshalb das letzte mögliche Mittel (Ultima Ratio) dar, weil man 2042 nicht einfach die Konzession für die Wasserversorgung meistbietend vergeben könne. Grund dafür: im jetzigen Vertrag ist gar kein Ende definiert. Es brauche deshalb eine neue Regelung, in der zugesichert werde, dass in 17 Jahren die Stadt selbst fürs Wasser zuständig sei oder man die Konzession ausschreibe.

Kein Geld für einen Kauf vorhanden

Als Vorteile sieht sie, dass in der aktuellen desolaten Haushaltslage keine dreistellige Millionensumme für den Erwerb des Netzes aufgewendet werden müsse. Im Rahmen des Vergleichs würde die Netze BW Wasser auch ihre Klage zur Vorratshaltung von Löschwasser zurücknehmen – ein Detailproblem, für das die Stadt allerdings 40 Millionen Euro für eine Nachzahlung zurückgelegt hat. Künftig müsste sie ein jährliches Entgelt für die Bereitstellung bezahlen.

Und letztlich würde mit der Einigung der teure Rechtsstreit beendet, was allenfalls die beauftragten Rechtskanzleien bedauern dürften. Das Landgericht selbst hatte an einer Entscheidung bisher kein großes Interesse gezeigt. Immer wurden die Streitparteien gebeten, sich außergerichtlich zu einigen.

Erfolgreiches Bürgerbegehren 2010

Der Gemeinderat hatte den Rückkauf des Trinkwassernetzes bereits 2010 als Reaktion auf das Bürgerbegehren „100 Wasser“ beschlossen, das mehr als 27.000 Bürger ermöglicht hatten. Konkret geht es (Stand 2022) um das komplette Netz, also 2500 Kilometer Leitungen, 44 Hochbehälter, 87 Trinkwasserkammern, 39 Pumpwerke, 16949 Hydranten und 16 247 Schieber. 1997 fusionierten die kommunalen Technischen Werke Stuttgart (TWS) mit den Neckarwerken Esslingen zu den Neckarwerken Stuttgart (NWS). 2002 verkaufte die Stadt ihre NWS-Anteile dann an die EnBW, die zeitweise mit der Electricité de France (EdF) einen französischen Anteilseigner hatte. Die Einsicht, dass man Trinkwasser als grundlegende Ressource der kommunalen Daseinsvorsorge nicht privatisiert und gewinnorientierten Unternehmen anvertraut, reifte erst im Laufe der Jahre und infolge zahlreicher Skandale im In- und Ausland.

Kaufpreis immer noch nicht bekannt

Eine entscheidende Frage ist aber immer noch nicht geklärt: die nach dem Ende 2042 fälligen Kaufpreis, der sich unter anderem am dann gültigen – und gegenüber heute wohl deutlich erhöhten - Wasserpreis orientieren dürfte (Ertragswert) . Die Stadt hatte lange 160 Millionen Euro eingeplant, Ende 2020 nannte das Landgericht allerdings einen Betrag von 348 Millionen Euro. Die Netze BW hielt seinerzeit 480 Millionen Euro für angemessen – zu einem früheren Zeitpunkt wollte sie sogar 626 Millionen Euro. Die Rücklage wurde längst aufgelöst, im nächsten Sparhaushalt ist kein Geld für den Rückkauf vorgesehen.

Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (CDU) hat an diesem Donnerstag die Fraktionsvorsitzenden über das noch geheime Vorhaben informiert. SPD, Die Linke-SÖS-Plus und Puls haben Beratungsbedarf signalisiert, sehen aber auch die nachgebesserte Vereinbarung kritisch. Am 1. Oktober will er seine Vorlage in den eigens dafür zusammenkommenden Verwaltungsausschuss einbringen, am 9. Oktober soll der Gemeinderat entscheiden. Anfang kommenden Jahres könnte dann der Konzessionsvertrag in Kraft treten. Schon 2022 war ein vergleichbar enger Zeitrahmen beim Linksbündnis auf Kritik gestoßen.