Städtebau bei Stuttgart 21 Stadt fällt 240 Bäume im Rosensteinquartier
Für das neue Quartier Maker City bei den Stuttgarter Wagenhallen wird eine weitere Fläche gerodet – gemäß den geltenden Richtlinien, wie die Stadt betont.
Noch ist die politische Gemengelage um die Zukunft des Rosensteinquartiers nicht abschließend geklärt. Doch die Stadt Stuttgart schafft bereits Tatsachen. Um die aus ihrer Sicht zukünftige Baufläche vorzubereiten, werden zwischen November 2025 und Ende Februar 2026 ingesamt 240 Bäume im Vorfeld des Stuttgarter Hauptbahnhofs gefällt.