Ein Gutachten für Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat gerade ergeben: Bei den Gründungen liegt Baden-Württemberg zurück. Andreas Schwarz, Chef der Landtags-Grünen, verlangt bessere Förderbedingungen für Start-ups: weniger Bürokratie, mehr Effizienz.

Reiner Ruf 01.11.2024 - 15:18 Uhr

Wie sagte doch Cem Özdemir dieser Tage im StZ-Interview? „It’s the Mittelstand, stupid.“ Der designierte Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl 2026 knüpfte damit an ein bekanntes Wort des vormaligen US-Präsidentschaftskandidaten Bill Clinton an, der Anfang der 1990er-Jahre das Thema Wirtschaft als wahlentscheidend hervorhob – und mit diesem Mantra auch Präsident wurde: „It’s the economy, stupid.“