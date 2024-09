Zum Ende der Sommerpause kommt es beim Autozulieferer bundesweit zu Kundgebungen gegen den Abbau deutscher Stellen. Am Stammsitz Friedrichshafen gerät erstmals auch das Rathaus ins Visier.

Rüdiger Bäßler 10.09.2024 - 13:22 Uhr

Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben am Dienstag Beschäftigte des Autozulieferers ZF gegen den vom Konzernvorstand angekündigten Abbau deutscher Stellen protestiert. Am Stammsitz in Friedrichshafen zogen nach Angaben des Betriebsrats am Morgen rund 4000 Mitarbeiter vom Werk 2 vor die Firmenzentrale am Rand der Innenstadt.