Trotz Kürzungen für die Pflanzung von Bäumen, sieht sich die Stadt im Recht, ein Sondervermögen anzuzapfen. Die Puls-Fraktion kritisiert sie.

Die drastischen Haushaltskürzungen für die Jahre 2026 und 2027 werden wohl Folgen für den Bestand der Bäume in Stuttgart haben. Das Thema ist in Stuttgart bekanntlich sehr emotional aufgeladen. Als im Jahr 2010 der Baumbestand im Unteren Schlossgarten wegen der Bauarbeiten zu Stuttgart 21 am Hauptbahnhof reduziert werden sollte, hat das die bekannteste Protestaktionen des Landes ausgelöst.

Unsere Empfehlung für Sie Tag des Baumes 2026 Grüne Entdeckungen in Stuttgart Beim Gang durch die Stadt fällt auf: Grüner als jetzt wird’s dieses Jahr nicht mehr. Die Stuttgarter Botanik lässt – fast – nichts zu wünschen übrig. Ein Kommentar von Jan Sellner Dementsprechend sorgen auch die jüngsten Maßnahmen der Stadt wieder für Kritik. Der Gemeinderat hatte zuletzt erheblich Mittel gekürzt, die für den Baumbestand vorgesehen waren. Aus der Liste des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) geht hervor, wie hoch die Kürzungen waren. Neben verschiedenen Posten fällt unter anderem schmerzlich ins Gewicht, dass bis 2030 bis zu 312.000 Euro jährlich wegfallen, die für „Erhalt und Vitalitätssteigerung des Baumbestands“ vorgesehen waren.

Kritik von der Puls-Fraktion beim Thema Baumbestand

Bereits bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr kam deutliche Kritik von Christoph Ozasek auf. Er ist Stadtrat bei der Puls-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat. Seine Partei hatte Anträge eingereicht, um die Kürzungen zu verhindern. Er wirft der Stadt zum einen vor, in Kauf zu nehmen, dass es weniger Bäume geben werde, weil weniger Mittel genehmigt würden. Zum anderen behauptet er, dass die Stadt dabei tricksen würde, um ihrer Pflicht, Bäume zu pflanzen, dennoch nachzukommen.

Seine These begründet er auf Nachfrage so: Seit 2016 würde die Zahl der Bäume im öffentlichen Raum in Stuttgart kontinuierlich abnehmen. 2016 lag diese noch bei 88,7 Bäumen pro Hektar und 2023 nur noch bei 84,6 Bäumen. „Jährlich sind 1000 Straßenbäume abgängig“, sagt Ozasek. Dies geschehe auf Initiative der Haushaltskoaliton aus CDU, Grüne und Freien Wählern, die gemeinsam für den umstrittenen Sparhaushalt im Dezember gestimmt hätten.

Er bezieht seine Zahlen aus dem Bericht „Lebenswertes Stuttgart“. Darin wird die Zahl der Bäume seit 2010 ausgewertet. In dem Bericht heißt es, dass die jährlichen Schwankungen durch Baumfällungen entstehen, die aus Sicherheitsgründen oder für Bauvorhaben notwendig sind.

Gelder aus dem Baumersatzkonto

Die Koalition bediene sich nun eines Tricks, um die Nachpflanzungen von Bäumen – trotz Kürzungen in dem Bereich – zu finanzieren. „Sie hat alle Mittel aus dem Baumersatzkonto aus der Baumschutzsatzung auf die Nachpflanzung übertragen“, sagt Ozasek. Das bedeute, dass Gelder, die dafür gedacht gewesen seien, komplett neue Standorte für Bäume zu finden und diese dort zu pflanzen, dafür verwendet würden, Bäume stattdessen nachzupflanzen.

Christoph Ozasek ist Stadtrat für die Klimaliste im Stuttgarter Gemeinderat Foto: Privat

Der Geldtopf, aus dem sich die Stadt bedient, wird von den Ersatzzahlungen gefüllt, die Stuttgarter zahlen müssen, wenn sie einen Baum fällen. Bis zu 9700 Euro muss man in Stuttgart bisher zahlen, wenn man einen Baum entfernt. Konkret bedeutet es, dass die hohen Kosten, die gerade bei Baustellen anfallen, wenn Bäume gefällt werden, dafür verwendet werden sollen, Bäume nachzupflanzen.

Die Folgen sind laut Ozasek, dass mehr Bäume wegen Baumaßnahmen oder Fällungen verschwinden, ohne dass Ersatz für diese vorgesehen sei. Die Baumschutzsatzung war 2013 in Kraft getreten, um eben den Schutz von Bäumen zu stärken und das Fällen unter strenge Strafe zu stellen. Die Frage bleibt daher, ob die Stadt mit dem Anzapfen der Mittel die Finanzierungsverantwortung für das Neupflanzen von Bäumen in kontroverser Weise neu festgelegt hat. Ozasek wirft der Stadt also vor, die Finanzierungslücke mit einem Sondervermögen zu stopfen.

Zahl der Bäume nehme sogar zu

Wie schwierig das Thema für die Stadt ist, sieht man daran, wie diese auf eine Anfrage unserer Zeitung reagiert. Über zwei Monate dauert es, bis Stellungnahmen aus allen betroffenen Ämtern kommen. Die Stadtverwaltung widerspricht Ozaseks Darstellung entschieden. Die Verantwortlichen sehen keine Zweckentfremdung in der Finanzierung bei der Baumfrage. Zum einen behauptet ein Sprecher auf Nachfrage, dass es mehr Bäume gebe, als behauptet werde. Die Zahl der erfassten Bäume zwischen 2016 und 2026 habe sogar um 500 zugenommen. Im Kataster der Stadt seien 105.000 Bäume erfasst. Ozaseks Zahlen gehen nur bis 2023. Das könnte die Diskrepanz erklären. Die Baumbilanz sei durch Fällen und Nachpflanzen jedenfalls ausgeglichen.

Unsere Empfehlung für Sie Geschädigte Bäume in Fellbach Gefahr im Weidachtal: Beliebter Weg frühestens Anfang Juni wieder frei Wegen der durch die Stadt Fellbach angeordneten Entfernung stark geschädigter Bäume bleibt der beliebte Spazier- und Radweg in Richtung Oeffinger Neckarufer weiter gesperrt.

Ein wesentlicher Punkt, in dem sich die Puls-Fraktion und das Amt für Stadtplanung und Wohnen auch unterscheiden, ist bei der Frage, ob in der Baumschutzsatzung festgelegt ist, ob die Gelder für neue Bäume oder bestehende Bäume verwendet werden sollen. Das Amt sieht das auf Nachfrage nämlich so: „Grundsätzlich stellt die Baumschutzsatzung keine Planung für zusätzliche Baumstandorte dar, sondern regelt den Umgang mit Bestandsbäumen.“

Ohnehin laufe es sehr gut, was die Neupflanzung von Bäumen angehe. Laut Angaben der Stadt seien bereits notwendige Untersuchungen erfolgt, um Orte für die Pflanzung neuer Bäume festzulegen. Geplant seien etwa elf neue Orte in Stuttgart- West. In Mitte und Süd seien zirka 175 neue Standorte für Bäume geplant. Auch für den Bezirk Ost sei schon eine Studie vorgesehen, um auch dort festzulegen, wo in Zukunft Bäume gepflanzt werden sollen. Obwohl also erhebliche Mittel gekürzt worden sind, scheint es bisher noch gut zu laufen, mit der Nachpflanzung von Bäumen.

Es soll zudem bald eine Änderung in der Baumschutzsatzung geben. Künftig soll diese nämlich nicht wie ursprünglich festgelegt, nur für die inneren Stadtbezirke gelten, sondern auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden. Vor der Sommerpause soll die novellierte Satzung dem Gemeinderat nun vorgelegt werden.