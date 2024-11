Zahlreiche Städte in Deutschland sehen nach einer Änderung des Allgemeinen Eisenbahngesetzes Baupläne auf bisherigen Gleisflächen gefährdet. Im Verkehrsausschuss des Bundestags werden dazu nun Sachverständige gehört – mit gleich drei Vertretern aus Stuttgart.

Christian Milankovic 27.11.2024 - 18:01 Uhr

Das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) ist eine Regelung auf Bundesebene und gilt daher gleichermaßen in ganz Deutschland: aber weil in Stuttgart mit der Nachnutzung der durch Stuttgart 21 frei werdenden Gleisflächen die Betroffenheit besonders groß ist, ist in der Landeshauptstadt der Frust über eine Änderung des AEG durch die damalige Ampel-Koalition, die die Pläne in Frage stellt, besonders ausgeprägt.