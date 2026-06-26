Nach der neuerlichen Verschiebung und der Kostensteigerung will der Linken-Chef die Vorgänge rund um das Projekt im Bundestag aufarbeiten lassen.

Christian Milankovic 26.06.2026 - 11:36 Uhr

Der Bundesvorsitzender der Partei Die Linke, der Stuttgarter Luigi Pantisano, fordert einen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zu Stuttgart 21. Das Projekt, dessen Fertigstellung sich bis mindestens 2031 verzögert und das mehr als 14 Milliarden Euro kosten soll, sei „der größte Wirtschaftsskandal der deutschen Geschichte“.