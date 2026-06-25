Stuttgart 21 Sagrada Familia oder Stonehenge - langsamer geht immer
Stuttgarter können sich trösten: Es gab in Deutschland und der Welt schon zähere Dauerbaustellen als Stuttgart 21. Eine Hitliste.
Stuttgarter können sich trösten: Es gab in Deutschland und der Welt schon zähere Dauerbaustellen als Stuttgart 21. Eine Hitliste.
In dieser Woche wird feststehen, wie es bei Stuttgart 21 weitergeht. Doch manchmal will gut Ding beim Bauen auch ein bisschen Weile haben. Hier eine kleine Hitliste von bekannten Bauprojekten, die bis zu ihrer Fertigstellung nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende gebraucht haben.