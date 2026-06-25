Stuttgart 21: Sagrada Familia oder Stonehenge - langsamer geht immer

In dieser Woche wird feststehen, wie es bei Stuttgart 21 weitergeht. Doch manchmal will gut Ding beim Bauen auch ein bisschen Weile haben. Hier eine kleine Hitliste von bekannten Bauprojekten, die bis zu ihrer Fertigstellung nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte, ja sogar Jahrtausende gebraucht haben.

1. Sagrada Familia Ein Blick auf die Basilika der Sagrada Família in Barcelona vor dem Besuch von Papst Leo XIV. in Barcelona im Juni. Foto: Emilio Morenatti/AP/dpa Eine Dauerbaustelle, die eigentlich im Jahr 2026 fertig werden sollte - bei der man das dann doch kurzfristig nicht geschafft hat? Willkommen in Barcelona! Während man in Stuttgart über 16 Jahre verstrichene Bauzeit jammert, hat die Baustelle für die Kirche Sagrada Familia schon 144 Jahre hinter sich.

1882 wurde mit dem Mega-Projekt des katalanischen Architekten Antoni Gaudi begonnen. Doch als der 1926 starb, war die Fertigstellung noch lange nicht in Sicht. Teilweise standen die Kräne über Jahre und Jahrzehnte still. Auch mit der Eröffnung zu Gaudis 100. Todestag in diesem Jahr wurde es jetzt kurzfristig wieder nichts. Nun will man Anfang der 2030er Jahre fertig sein. Ganz bestimmt! Immerhin: Seit Februar kann man sich rühmen, den höchsten Kirchturm der Welt zu haben. (Sorry Ulm!)

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Wenn es, wie zu befürchten steht, am Ende noch bis 2036 dauern sollte, dann hätte man insgesamt 154 Jahre gebraucht. Die 21 Jahre Bauzeit, die der Stuttgarter Tiefbahnhof am Ende benötigen könnte, wären dagegen ein Klacks - falls es tatsächlich bei einer Inbetriebnahme 2031/32 bleiben sollte.

Während aber für Stuttgart 21 die Steuerzahler bluten müssen und die Deutsche Bahn in tiefroten Zahlen versinkt, haben die Erbauer der Sagrada Familia die lange Bauzeit zum Spendensammeln genutzt. Der Kirchenbau erhält weder Zuschüsse vom Staat noch von der katholischen Kirche. Klingelbeutel und Opferstöcke nach Baustellenführungen - vielleicht auch was für Stuttgart?

2. Kölner Dom

Touristen fotografieren den Dom in Köln. Foto: Henning Kaiser/dpa

Ulm oder Köln? Die Sagrada Familia kann gegen die Dauer-Kirchenbaustellen der deutschen Geschichte jedenfalls nicht punkten. Mit einer Grundsteinlegung im Jahr 1377 und einer Fertigstellung 1890, also nach 513 Jahren, hat man beim Ulmer Münster sogar noch vergleichsweise den Bau-Turbo angeworfen.

Denn unübertroffen ist der Kölner Dom: Von 1248 bis 1880, also 632 Jahre lang, lag die Stadt im Schatten ihrer Großbaustelle. Wie die Wegeführung in dieser Zeit genau aussah, ist nicht im Detail bekannt. Sogar einen Bahnhof ums Eck hat der Dom bekommen: Wer heute am Kölner Hauptbahnhof aussteigt, blickt direkt auf das imposante Portal.

Eintritt verlangen die Kölner seit jüngstem übrigens auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass so die Baukosten hereingeholt werden, ist allerdings gering. Immerhin: Da die Ulmer etwas später fertig wurden, konnten sie Köln bei der Höhe der Kirchturmspitze überholen und Weltmeister werden. Bis dann eine Kirche in Barcelona... Aber lassen wir das.

Touristenmagnet Stonehenge: Zur Sommersonnenwende strömen hier die Massen. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Ein anderer Sakralbau hält den Europarekord. Schätzungsweise 1500 Jahre lang bosselte man an den Steinen von Stonehenge herum. Ob es Finanzierungsprobleme, gegnerische Bürgerinitiativen oder Umplanungen gab, die in dieser langen Zeit den Bau verzögert haben, ist nicht bekannt. Oder war die Architektur der innovativen Stein-Stützen zu komplex?

Aber auch hier entstand ein langfristig nachhaltiges Geschäftsmodell: Rund 1,4 Millionen Touristen trampeln jedes Jahr über den Rasen rund um den Steinkreis, der lange vor allen Digitalisierungsprojekten mit mathematischer Präzision errichtet wurde. Nun gut: So viele Menschen soll der künftige Stuttgarter Tunnelbahnhof in fünf Tagen verkraften.

4. Chinesische Mauer

Die Chinesische Mauer in der nordchinesischen Provinz Hebei. Foto: Ma Weibing/XinHua/dpa

Das Projekt mit der weltweit längsten Bauzeit ist das komplette Gegenteil eines Bahnhofs. Es diente nicht der Mobilität, sondern der Verkehrsbehinderung. 2000 Jahre lang wurde an der Chinesischen Mauer gebaut, um sie an immer neue Verkehrs- und Bedrohungsprognosen anzupassen. Fertig wurde sie aber nie, obwohl sie dem Prinzip „oben bleiben“ konsequent folgte und sich an jeden Bergrücken anpasste.

Hier wechselten in der Bauzeit eben statt Bahnvorständen halt gleich einmal Kaiser und ganze Dynastien. Und so mancher Eroberer scheute keinen Fernwanderweg, damit er am Ende um das Bollwerk doch irgendwie herumkam.