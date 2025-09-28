Vor 15 Jahren eskaliert der Kampf um das Bahnprojekt Stuttgart 21 – ein Schwarzer Donnerstag mit zahlreichen Verletzten. Wie war es zur Eskalation gekommen?
28.09.2025 - 18:00 Uhr
Wasserwerfer. Kampf im Park. Pfefferspray. Schlagstöcke. Wutbürger. Juchtenkäfer. Blutende Augen. Rücktritte. Gerichtsurteile. Machtwechsel. Schwarzer Donnerstag: 15 Jahre ist es her, als das Bahnprojekt Stuttgart 21 mit beispielloser Härte von Politik und Polizei vorangetrieben wurde. Am 30. September 2010 sollten in einem kleinen Teil des Mittleren Schlossgartens 25 Bäume gefällt werden. Dabei geriet alles außer Kontrolle – und ein Polizeieinsatz zum Desaster. Ein Rückblick auf die Ereignisse, die für viele zum Trauma wurden.