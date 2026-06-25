Die Folgen der neuesten Verschiebung von Stuttgart 21 für die, die jeden Tag auf die Bahn angewiesen sind, sind erheblich - und noch kaum zu überblicken.

Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Eröffnung von Stuttgart 21 auf 2031 verschoben werden soll – wenn der neue Tiefbahnhof bis dahin funktioniert. Am Freitag, 26. Juni, tritt der Lenkungskreis zusammen. Dort will Bahn-Chefin Evelyn Palla die Projektpartner Stadt und Region Stuttgart sowie das Land über Hintergründe und Planungen informieren. Was bedeutet aber die x-te Verschiebung für Nutzer des S- Bahn- und Regionalverkehrs oder der Gäubahn und für die Fußgängerwege am alten Hauptbahnhof? Unser Korrespondent Theo Westermann beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was für Auswirkungen hat die erneute Verschiebung auf Nutzer von Regional- und S-Bahnverkehr rund um Stuttgart?

Sie sind seit Jahren Kummer gewohnt angesichts von Baustellen, Sperrungen, Provisorien und Ersatzverkehre in einem eh belasteten Netz. Die Folgen der x-ten Verzögerung werden sein: Weitere Verzögerungen, weitere Kapazitätsengpässe, hohe Störanfälligkeit und noch längeres Warten auf die versprochenen Verbesserungen. Die Funktionsfähigkeit des S-Bahnnetzes hängt stark an der Funktionsfähigkeit des gesamten Bahnknotens. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke vom Stuttgarter Hauptbahnhof nach Vaihingen und vom 20. Juli bis 11. September 2026. Begründet wird diese wie die in den Vorjahren von der DB mit den Modernisierungen angesichts der Inbetriebnahme des neuen Tiefbahnhofs, auch der Digitalisierung der Stammstrecke. Die Stammstrecke gehört zu den am stärksten befahrenen Eisenbahnstrecken in Deutschland. Beim Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) betont man: „Wir warten die Ergebnisse der Sitzung des Lenkungskreises am Freitag ab und bewerten anschließend die dort vorgestellten Planungen. Auf dieser Grundlage analysieren wir gemeinsam mit unseren Partnern, welche Auswirkungen sich für den öffentlichen Nahverkehr in der Region ergeben“, so eine Sprecherin. Unabhängig vom weiteren Projektverlauf bleibe es Ziel, die Auswirkungen der Bauarbeiten für die Fahrgäste im Verbundgebiet so gering wie möglich zu halten.

Welche Auswirkungen haben die noch länger andauernden Bauarbeiten auf die Nutzer der Bahn im weiteren Umland?

Natürlich sind nicht alle Unwägbarkeiten eine Folge von Stuttgart 21. Denn generell laufen zahlreiche Sanierungsmaßnahmen der Deutschen Bahn quer durchs Netz. So wird etwa in diesem Sommer massiv die Bahnstrecke nach Tübingen saniert. Aber generell gilt: Verzögerungen bei Stuttgart 21 wirken sich wegen noch knapperer Kapazitäten und veränderter Baustellenabläufe bis weit in die Regionen aus. Die Deutsche Bahn muss noch mehr Baustellen koordinieren, dies kann alles verändern. Dies bedeutet: Noch mehr Zugausfälle, noch mehr Verspätungen, noch mehr Ersatzverkehre. Ein anderes Beispiel: Die erneuten Verzögerungen werden auch den vollen Nutzen der bereits fertiggestellten Schnellfahrstrecke von Stuttgart nach Ulm weiter hinausschieben.

Was bedeuten die erneuten Verzögerungen für den „Fernwanderweg“, den Bahnkunden am Hauptbahnhof in Stuttgart seit Jahren nehmen müssen?

Es gab kaum eine Lenkungskreissitzung, in der Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) nicht diesen riesigen Umweg zu den Gleisen ansprach. Nie bekam er eine konkrete Antwort, geschweige denn Abhilfe für die genervte Kundschaft. Sie muss seit Jahren die hinteren Enden der Bahnsteige des Kopfbahnhofs nutzen. Den Weg via altes Empfangsgebäude versperrt die dahinter liegende Baustelle, genauer gesagt der Bau der Bahnsteighallen. Der Verkehrsclub Deutschland fordert, einen direkten Fußweg über den Betondeckel zu öffnen, da Verteilerebene, Dach und Tunnel von der S-Bahn-Station her im Rohbau fertiggestellt seien. Es gibt aber Hinweise, dass die DB ein Signal des guten Willens am Freitag sendet und eine konkrete Aussage für eine Verbesserung kommen könnte.

Was bedeutet die neue Verzögerung für die Nutzer der Gäubahn?

Die Folgen von Stuttgart 21 für die Gäubahn generell machen seit Jahren vor allem die Städte entlang der Strecke wütend. Die Gäubahn führt von Stuttgart nach Konstanz und weiter nach Zürich, im Stuttgarter Stadtgebiet nutzt sie die Strecke der Panoramabahn. Geplant war kurz vor der Schließung des Kopfbahnhofs die Kappung des Anschlusses. Die Strecke sollte in Stuttgart-Vaihingen enden, die Fahrgäste müssten umsteigen. Die Gleise sollten abgerissen werden, es ist teils Gelände, das die Stadt für ihre Bauprojekte braucht. Über den geplanten Pfaffensteigtunnel soll die Gäubahn eines Tages über den neuen Flughafenfernbahnhof in den neuen Tiefbahnhof geführt werden.

Ist damit eine Verzögerung von Stuttgart 21 eine im Prinzip gute Nachricht für die Gäubahnnutzer?

Guido Wolf, CDU-Landtagsabgeordneter aus Tuttlingen und Vorsitzender des Interessenverbandes Gäu-Neckar-Bodensee-Bahn, ordnet dazu ein: „Die Gäubahnanlieger bestanden zu jeder Zeit darauf, die Kappung der Gäubahn in Vaihingen, so sie überhaupt sein muss, nicht vor Inbetriebnahme des Stuttgarter Tiefbahnhofs zu vollziehen.“ Diese Forderung bleibe bestehen und verschiebe jetzt auch diesen Termin voraussichtlich um Jahre. Man könnte das als Kollateralnutzen bezeichnen, so Wolf, würde damit aber das eigentliche Problem der Verzögerung eher verharmlosen. Das wolle er nicht. „Was aktuell an weiteren Zeitverzögerungen zu Stuttgart 21 im Raum steht, gleicht einem von der Deutschen Bahn angerichteten Fiasko. Da gibt's nichts zu beschönigen.“ Es sei aber weiter Ziel, den Pfaffensteigtunnel schnellstmöglich zu realisieren, dadurch verkürze sich freilich die Zeit einer möglichen Unterbrechung der Gäubahn in Vaihingen immer mehr. Wolf weiter: „Möglicherweise ist diese unter den neuen Rahmenbedingungen am Ende gänzlich vermeidbar, was wir erneut geprüft wissen wollen.“