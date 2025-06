Im Musical „Tarzan“ beweist Richy Müller seine Fitness. Bald wird er 70 – in diesem Alter musste sein „Tatort“-Vorgänger aufhören. Was plant der SWR mit Thorsten Lannert?

Muss Richy Müller in die „Tatort“-Rente? SWR äußert sich

Im „Tatort“ aus München steht der Generationswechsel bevor: Die langjährigen Kommissare Batic und Leitmayr, gespielt von Miroslav Nemec, 70, und Udo Wachtveitl, 66, werden im nächsten Jahr ihren letzten Fall lösen und dann vom Bayerischen Rundfunk in den Ruhestand geschickt. Ihr Stuttgarter Kollege Richy Müller, seit 2008 der Thorsten Lannert an der Seite von Felix Klare als Sebastian Bootz im Einsatz, wird am 26. September 70 Jahre alt. Kann auch er sich dann auf die Rente freuen?