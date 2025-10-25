Nach langer Schließzeit soll im Gasthaus Ochsen wieder die Wirtshaus-Kultur gepflegt werden – mit Rouladen, Gaisburger Marsch und Kässpätzle. Stammgäste haben längst reserviert.
Uta Wagner freut sich und viele ihrer Stammgäste haben schon längst reserviert: Der Ochsen in Uhlbach öffnet wieder – allerdings als Pop-up. Wie früher kann es schließlich nicht mehr sein, aber mit Frederik Garlin und seinem Team vom Rotenberger Weingärtle hat die Wirtin passende Partner gefunden. „Sie machen gutes Essen“, lautet ihre Erklärung. Von Samstag, 1. November, bis Sonntag, 14. Dezember, werden in ihrem Traditionsgasthaus Rouladen, Kässpätzle, Gaisburger Marsch und Gans serviert. Danach steht dann die zweite Ausgabe vom Uhlbacher Weihnachtszauber in der Kleinen Gasse und am Ochsen an. „Ich freue mich, dass wir es hinkriegen“, sagt Uta Wagner. Seit dem Tod ihrer Schwester Elke im Mai 2023 war der Ochsen geschlossen und für Veranstaltungen hier und da einen Tag in Betrieb.