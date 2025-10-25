Nach langer Schließzeit soll im Gasthaus Ochsen wieder die Wirtshaus-Kultur gepflegt werden – mit Rouladen, Gaisburger Marsch und Kässpätzle. Stammgäste haben längst reserviert.

Uta Wagner freut sich und viele ihrer Stammgäste haben schon längst reserviert: Der Ochsen in Uhlbach öffnet wieder – allerdings als Pop-up. Wie früher kann es schließlich nicht mehr sein, aber mit Frederik Garlin und seinem Team vom Rotenberger Weingärtle hat die Wirtin passende Partner gefunden. „Sie machen gutes Essen“, lautet ihre Erklärung. Von Samstag, 1. November, bis Sonntag, 14. Dezember, werden in ihrem Traditionsgasthaus Rouladen, Kässpätzle, Gaisburger Marsch und Gans serviert. Danach steht dann die zweite Ausgabe vom Uhlbacher Weihnachtszauber in der Kleinen Gasse und am Ochsen an. „Ich freue mich, dass wir es hinkriegen“, sagt Uta Wagner. Seit dem Tod ihrer Schwester Elke im Mai 2023 war der Ochsen geschlossen und für Veranstaltungen hier und da einen Tag in Betrieb.

Im April hat Frederik Garlin mit Satz Drei sein zweites Restaurant eröffnet. Foto: Gottfried Stoppel „Der Ochsen ist eine Institution, die man erhalten muss“, findet Frederik Garlin. Mit Uta Wagner will er die Wirtshaus-Kultur wieder aufleben lassen, einen Ort der Begegnung zu schaffen, wo sich in Uhlbach „alte und neue Bekanntschaften“ wieder treffen können. „Traditionell, bodenständig, urig“, lautet ihr Motto. Als kulinarischen Besen beschreibt der Gastronom das Pop-up über sechs Wochen hinweg. Die Speisekarte sei klein und sehr saisonal. Ochsen-„Ceviche“ vom Ochsenmaul mit Rettich, Zwiebel, Kürbis, Apfel und Ackersalat gibt es zum Beispiel als Vorspeise oder Kartoffelcremesuppe. Neben den vier Hauptgerichten wird auch ein Menü mit Zweierlei von der Gans angeboten. Heiße Himbeeren und Ofenschlupfer stehen als Nachtisch zur Auswahl. Donnerstag bis Samstag ist der Ochsen von 17 bis 22.30 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 15 Uhr. In einem separaten Gastraum hat es Platz für Feiern und Veranstaltungen.

„Es muss allen klar sein: Es ist etwas anderes“, betont Uta Wagner. Ein wenige Sorge hat sie, dass die Stammgäste enttäuscht sein könnten, weil sie vielleicht am falschen Tisch sitzen oder das Essen anders schmeckt. Aber sie wird als Gastgeberin in der Zeit auch da sein. „Hauptsache, wir dürfen kommen“, hatten die treuen Kunden vom Ochsen ihr gesagt. Möglicherweise gibt es nach dem ersten Pop-up eine Fortsetzungen. „Wir werden es danach analysieren, wir sind ergebnisoffen“, sagt Uta Wagner. Im Dezember muss aber erst einmal Platz für den zweiten Uhlbacher Weihnachtszauber geschaffen werden, der vergangenes Jahr ein großer Erfolg war. In der Kleinen Gasse und im Ochsengarten wird am 20. Dezember von nachmittags bis abends gefeiert – mit Glühwein, Grillwürsten und Gulasch.