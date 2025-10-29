Die Landeshauptstadt hat 2024 erstmals seit Jahrzehnten im Haushalt rote Zahlen geschrieben. Das kleine Minus von 5,2 Millionen Euro war kein Ausrutscher, sondern Vorzeichen einer katastrophalen Bilanz in diesem Jahr mit rund 900 Millionen Euro Defizit. Besserung ist nicht in Sicht. Stuttgart steht nicht allein, alle Kommunen zusammen fehlten 2024 rund 24,8 Milliarden Euro, viele gehen auf dem Zahnfleisch. Ein Grund für die Finanzmisere sind laut den Städten immer neue Aufgaben von Bund und Land ohne ausreichende Gegenfinanzierung. Die Verwaltungschefs aller Landeshauptstädte wenden sich daher in einem Brandbrief an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und sämtliche Länderchefs.