Wer keinen Draht zu „Tatorten“ mit Ulrich Tukur hat, dem dürfte der neueste Fall kaum gefallen. Alle anderen können sich auf eine schräge Story freuen.
Falls es noch des Belegs bedarf, dass übermäßiger Rotweingenuss auch zu etwas Gutem führen kann, hier wäre er: Im Jahr 2009 trafen sich in einem Kölner Lokal Liane Jessen und Jörg Himstedt vom Hessischen Rundfunk mit dem Schauspieler Ulrich Tukur. Der Plan des Duos war es, Tukur für die Rolle eines „Tatort“-Ermittlers zu gewinnen. Es schien eine kurze Begegnung zu werden, denn die Frage, ob er sich das vorstellen könne, beantwortete Tukur kategorisch mit Nein. Auf gar keinen Fall wolle er als Schauspieler verbrennen und am Ende nur noch als Polizist wahrgenommen werden. Doch die beiden gaben nicht auf. In der Erinnerung von Ulrich Tukur liest sich das in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ so: „Wir haben entsetzlich viel Rotwein getrunken, und mit jeder Flasche wurden die beiden überzeugender. Irgendwann hatten sich mich sturmreif geschossen.“