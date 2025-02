Ein neues Tattoo bekommen und dabei eine gute Sache unterstützen? Am 15. März werden in sechs Stuttgarter Tattoo-Studios für einen guten Zweck Motive unter die Haut gestochen. Wir haben alle Infos.

Lena Fux 26.02.2025 - 14:00 Uhr

Bock auf ein neues Tattoo? Am 15. März schließen sich sechs Stuttgarter Tattoo-Studios zusammen, um ein Zeichen für eine vielfältige Heimat für alle und gegen Ausgrenzung zu setzen. Wer sich an diesem Tag ein Tattoo stechen lässt, unterstützt damit einen guten Zweck – denn die Einnahmen aller am Flash Day gestochenen Tattoos fließen zu hundert Prozent an Organisationen, die sich gegen Rechts einsetzen. Wir haben mit zwei der Organisator:innen gesprochen und gefragt, worauf man sich neben einem neuen Tattoo noch freuen kann.